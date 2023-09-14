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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 11:21 | Обновлено 14 сентября 2023, 11:26
365
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили»

Полузащитник «Динамо» признался, что у него были варианты

14 сентября 2023, 11:21 | Обновлено 14 сентября 2023, 11:26
365
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский (в центре)

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что хотел покинуть киевский клуб, но его не отпустили.

- То, что Сидорчук ушел из команды, дает тебе шанс больше играть в основе?
- Посмотрим, время покажет. Да, Сидорчук ушел – можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Считаю, это потеря для «Динамо«.

- А Гармаш – тоже потеря?
- Конечно. Это легенда «Динамо», очень много для клуба Денис сделал.

- В «Динамо» есть кому сходу заменить Сидорчука и Гармаша?
- Посмотрим. Сейчас об этом трудно сказать.

- Ты мог уйти из «Динамо«?
- Ну, как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное – играть за «Динамо«.

- А куда именно ты хотел уйти?
- Куда-то за границу – смотрел на варианты в Бельгии, Португалии...

- Из Бельгии звали слабые клубы? Из нижней части турнирной таблицы, как у Сидорчука?
- Почему слабые? Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу.

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Александр Андриевский Динамо Киев Сергей Сидорчук Денис Гармаш
Источник Украинский футбол
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