Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что хотел покинуть киевский клуб, но его не отпустили.

- То, что Сидорчук ушел из команды, дает тебе шанс больше играть в основе?

- Посмотрим, время покажет. Да, Сидорчук ушел – можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Считаю, это потеря для «Динамо«.

- А Гармаш – тоже потеря?

- Конечно. Это легенда «Динамо», очень много для клуба Денис сделал.

- В «Динамо» есть кому сходу заменить Сидорчука и Гармаша?

- Посмотрим. Сейчас об этом трудно сказать.

- Ты мог уйти из «Динамо«?

- Ну, как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное – играть за «Динамо«.

- А куда именно ты хотел уйти?

- Куда-то за границу – смотрел на варианты в Бельгии, Португалии...

- Из Бельгии звали слабые клубы? Из нижней части турнирной таблицы, как у Сидорчука?

- Почему слабые? Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу.