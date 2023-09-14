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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «На Мудрика сильно давят. Все сразу хотят результат»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 11:11 | Обновлено 14 сентября 2023, 11:13
387
2

Александр ЗИНЧЕНКО: «На Мудрика сильно давят. Все сразу хотят результат»

Игрок уверен, что Михаилу нужно дать время

14 сентября 2023, 11:11 | Обновлено 14 сентября 2023, 11:13
387
2
Александр ЗИНЧЕНКО: «На Мудрика сильно давят. Все сразу хотят результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко уверен, что хавбеку «Челси» Михаилу Мудрику нужно дать время, чтобы украинец сумел показать себя на высоком уровне.

«Возможностям Мудрика нет границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят – СМИ и все такое. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан».

«Михаил пришел из УПЛ сразу в «Челси», а вы сразу хотите результат. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против «Арсенала», но это хороший игрок», – сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне АПЛ Мудрик провел три матча и результативными действиями не отметился.

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Александр Зинченко Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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easterly
Сашко! Шо за брєд, який час? Чувак вже майже рік в клубі, куплений за скажені гроші, сума яких вже натякає на відповідну гру після першого матчу. Прикладом є гравці Ліверпуля, за яких заплатили менше, але дають результат з першого матчу: МакАлістер, Сабосаблаї, Гакпо, Дарвін та інші. І не важливо звідки вони прийшли. Ціна підтверджує рівень професіоналізму, а його у мудрика нема - мильна бульбашка....
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+4
antt
З одного боку дивно що він такі слова підтримки говорить тепер. Значить час такий підійшов що через місяць таке говорити буде вже точно неактуально. А ще трохи пізніше неактуальними будуть жодні слова коли за цілий сезон мудрик нічим не відзначиться. Бо жодних змін не намічається. Навіть асистів перспективи не видно. Та й не за креативність його взяли в Челсі. Як вчора заявив один англійський футболіст - настільки прямолінійний - про мудрика. А в матчі з Італією був якраз один епізод що про це дуже прямолінійно засвідчив.  Коли мудрик всередині поля трохи розігнався з м'ячем.  І прямо на швидкості "стукнувся" в італійця. І все. Мяч втрачено, контратака також в ауті. 
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