Александр ЗИНЧЕНКО: «На Мудрика сильно давят. Все сразу хотят результат»
Игрок уверен, что Михаилу нужно дать время
Игрок «Арсенала» Александр Зинченко уверен, что хавбеку «Челси» Михаилу Мудрику нужно дать время, чтобы украинец сумел показать себя на высоком уровне.
«Возможностям Мудрика нет границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят – СМИ и все такое. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан».
«Михаил пришел из УПЛ сразу в «Челси», а вы сразу хотите результат. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против «Арсенала», но это хороший игрок», – сказал Зинченко.
В нынешнем сезоне АПЛ Мудрик провел три матча и результативными действиями не отметился.
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