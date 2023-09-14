15 сентября на «Эштадиу Вила Белмиру» пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встретится с «Крузейро». Старт поединка намечен на 01:00 по киевскому времени.

Сантос

Клуб докатился до полноценной борьбы за выживание. Если в прошлом, 2022-м году итоговое 12-е место в Серии А рассматривалось как если не неудача, то крайне посредственный итог, то сейчас о подобном остается только мечтать. Рыбы не вышли из группы в Копа Судамерикана, а из кубка их выбила Баия еще на стыке весны и лета. И, главное, в рамках Бразилейрао откровенно идет провал - там не набирается и очка в среднем за игру (21 в 22 сыгранных поединках). Толику оптимизма принесла победа над Гремио. Но уже после нее успели снова проиграть и Атлетико Минейро, и даже другому аутсайдеру, Америке Минейро. Так Диего Агирре, уже 3-й наставник за сезон, что пришел месяц назад, рискует надолго на этом посту не задержаться.

Крузейро

Команда после пары лет прозябания в Серии В вернулась в высший дивизион страны. На кураже лисы, которые сейчас принадлежат своему же воспитаннику и легендарному нападающему, Роналдо. На кураже, получилось мощно стартовать: 4 победы в 6 первых турах Бразилейрао, в том числе трижды кряду. Но надолго футболистов не хватило, и они постепенно сдуваются, что не удивительно, ведь за весь остальной розыгрыш получилось выиграть только дважды. На данный момент серия без побед достигла уже 8 туров в Серии А - 5 ничьих, в том числе и 0-0 с Ред Булл Брагантино в прошлом раунде, при 3-х поражениях. Пока что, за счет накопленного на старте, получается держаться на сравнительно неплохом 12-м месте. Но до зоны вылета всего 5 баллов, а там, среди прочего, как раз исторический гранд, Сантос.

Статистика личных встреч

В 2019-м, перед вылетом Крузейро из Серии А, клубы обменялись победами. А, вернувшись, лисы дома оформили 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы дают минимальное преимущество хозяевам поля. Но оба клуба не блещут, так что можно остановиться на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,95).