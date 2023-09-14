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  4. Не только Нагельсманн. Германия нацелена на 72-летнего тренера
Чемпионат Европы
14 сентября 2023, 10:11 |
722
0

Не только Нагельсманн. Германия нацелена на 72-летнего тренера

К работе может вернуться Луи ван Гал

14 сентября 2023, 10:11 |
722
0
Не только Нагельсманн. Германия нацелена на 72-летнего тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

По информации немецких СМИ, Немецкий футбольный союз сейчас пытается убедить Юлиана Нагельсманна возглавить сборную Германии, однако имеет и альтернативные варианты.

Сообщается, что одним из главных претендентов является 72-летний Луи ван Гал, который находится без работы после ЧМ-2022, когда он покинул сборную Нидерландов.

Сборную Германии недавно покинул Ханс-Дитер Флик. Команда находится в режиме подготовки к домашнему Евро-2024.

В последнем контрольном матче командой руководил Руди Феллер, но стало известно, что к следующей игре Германия будет иметь постоянного наставника.

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Луи ван Гал Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу
Источник Sport Bild
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