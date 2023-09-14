Англия14 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 14 сентября 2023, 10:50
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ВИДЕО. Зинченко рассказал о Мудрике и лучшем игроке Арсенала
Александр назвал наиболее перспективных по его мнению футболистов
14 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 14 сентября 2023, 10:50
935
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В этом видео вашему вниманию интервью украинского защитника Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко.
Он расскажет о лучших и наиболее перспективных по его мнению футболистах.
Отметим, что Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ.
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