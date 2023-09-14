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Англия
14 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 14 сентября 2023, 10:50
935
1

ВИДЕО. Зинченко рассказал о Мудрике и лучшем игроке Арсенала

Александр назвал наиболее перспективных по его мнению футболистов

14 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 14 сентября 2023, 10:50
935
1
ВИДЕО. Зинченко рассказал о Мудрике и лучшем игроке Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

В этом видео вашему вниманию интервью украинского защитника Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко.

Он расскажет о лучших и наиболее перспективных по его мнению футболистах.

Отметим, что Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ.

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Источник Sport.ua
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Swed
Уже метит на место Цыганыка.  Скоро и программу свою  создаст.
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