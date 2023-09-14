ВИДЕО. Зинченко рассказал о Мудрике и лучшем игроке Арсенала

В этом видео вашему вниманию интервью украинского защитника Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко.

Он расскажет о лучших и наиболее перспективных по его мнению футболистах.

Отметим, что Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ.