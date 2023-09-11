Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ

26-летний украинский латераль лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошел в престижный рейтинг десяти лучших левых защитников Английской Премьер-лиги.

«Зинченко только сейчас получает признание, которого заслуживает, после своего перехода в «Арсенал» прошлым летом. На стадионе Этихад его использовали редко, но сейчас Зинченко стал ключевым игроком команды Микеля Артеты», – пишут журналисты издания Givemesport.

Украинский футболист разместился на 2 строчке рейтинга. Первое место рейтинга занял шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Топ-10 лучших левых защитников АПЛ по версии Givemesport: