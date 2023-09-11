Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ
Украинский футболист разместился на 2-м месте рейтинга
26-летний украинский латераль лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошел в престижный рейтинг десяти лучших левых защитников Английской Премьер-лиги.
«Зинченко только сейчас получает признание, которого заслуживает, после своего перехода в «Арсенал» прошлым летом. На стадионе Этихад его использовали редко, но сейчас Зинченко стал ключевым игроком команды Микеля Артеты», – пишут журналисты издания Givemesport.
Украинский футболист разместился на 2 строчке рейтинга. Первое место рейтинга занял шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.
Топ-10 лучших левых защитников АПЛ по версии Givemesport:
- Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
- Александр Зинченко («Арсенал»)
- Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)
- Натан Аке («Манчестер Сити»)
- Бен Чилуэлл («Челси»)
- Первис Эступиньян («Брайтон»)
- Дэн Берн («Ньюкасл»)
- Рико Хенри («Брентфорд»)
- Тайрик Митчелл («Кристалл Пелас»)
- Эмерсон Палмери («Вест Хэм»)
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