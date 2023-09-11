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Англия
11 сентября 2023, 15:58 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:08
882
0

Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ

Украинский футболист разместился на 2-м месте рейтинга

11 сентября 2023, 15:58 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:08
882
0
Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний украинский латераль лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошел в престижный рейтинг десяти лучших левых защитников Английской Премьер-лиги.

«Зинченко только сейчас получает признание, которого заслуживает, после своего перехода в «Арсенал» прошлым летом. На стадионе Этихад его использовали редко, но сейчас Зинченко стал ключевым игроком команды Микеля Артеты», – пишут журналисты издания Givemesport.

Украинский футболист разместился на 2 строчке рейтинга. Первое место рейтинга занял шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Топ-10 лучших левых защитников АПЛ по версии Givemesport:

  1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
  2. Александр Зинченко («Арсенал»)
  3. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)
  4. Натан Аке («Манчестер Сити»)
  5. Бен Чилуэлл («Челси»)
  6. Первис Эступиньян («Брайтон»)
  7. Дэн Берн («Ньюкасл»)
  8. Рико Хенри («Брентфорд»)
  9. Тайрик Митчелл («Кристалл Пелас»)
  10. Эмерсон Палмери («Вест Хэм»)
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Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Эндрю Робертсон Ливерпуль Люк Шоу Манчестер Юнайтед
Источник Give me Sport
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