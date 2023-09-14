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Чемпионат Европы
14 сентября 2023, 09:32 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:55
2260
0

ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро

Бывший главный тренер национальной команды пообщался с украинскими футболистами

14 сентября 2023, 09:32 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:55
2260
0
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший игрок и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч с Италией в отборе к Евро-2024 (1:2).

«Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний. Для нас нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером, которые отличают нас. Болеем за наших!», – написал Шевченко в инстаграме.

Отметим, что Андрей Шевченко поддержал игроков национальной команды перед ответственной встречей и после, лично пообщавшись с ними.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
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