ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро

Бывший игрок и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч с Италией в отборе к Евро-2024 (1:2).

«Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний. Для нас нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером, которые отличают нас. Болеем за наших!», – написал Шевченко в инстаграме.

Отметим, что Андрей Шевченко поддержал игроков национальной команды перед ответственной встречей и после, лично пообщавшись с ними.