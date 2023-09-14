WTA14 сентября 2023, 09:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:28
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Киченок пробилась в полуфинал турнира в Осаке в парном разряде
Надежда успешно выступает в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии
14 сентября 2023, 09:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:28
191
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Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии переиграла японский тандем Юко Кавагути / Момоко Кобори.
Осака. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Юко Кавагути / Момоко Кобори – 6:4, 6:3
В следующем раунде Киченок и Фридзам сразятся против дуэта Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).
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