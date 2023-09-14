Киченок пробилась в полуфинал турнира в Осаке в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии переиграла японский тандем Юко Кавагути / Момоко Кобори.

Осака. 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Юко Кавагути / Момоко Кобори – 6:4, 6:3

В следующем раунде Киченок и Фридзам сразятся против дуэта Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).