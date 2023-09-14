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WTA
14 сентября 2023, 09:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:28
191
0

Киченок пробилась в полуфинал турнира в Осаке в парном разряде

Надежда успешно выступает в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии

14 сентября 2023, 09:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:28
191
0
Киченок пробилась в полуфинал турнира в Осаке в парном разряде
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии переиграла японский тандем Юко Кавагути / Момоко Кобори.

Осака. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Юко Кавагути / Момоко Кобори – 6:4, 6:3

В следующем раунде Киченок и Фридзам сразятся против дуэта Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Юко Кавагути
Источник Sport.ua
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