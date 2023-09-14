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  4. КДК УАФ: «Судакову надо было показать красную карточку в матче с Минаем»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 09:07 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:08
2101
22

КДК УАФ: «Судакову надо было показать красную карточку в матче с Минаем»

Комитет арбитров дал комментарий относительно спорного эпизода

14 сентября 2023, 09:07 | Обновлено 14 сентября 2023, 09:08
2101
22
КДК УАФ: «Судакову надо было показать красную карточку в матче с Минаем»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал комментарий относительно эпизода на 65-й минуте в матче 6-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» (1:4).

«Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком № 10 ФК «Шахтер» (Георгий Судаков – прим.), который в попытке борьбы за мяч с защитником ФК «Минай» наносит удар в ногу последнему.

Из угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую «картинку», он не увидел хорошо динамики и поэтому вынес игроку ФК «Шахтер» предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, которые были направлены в икру соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икра, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю надо было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение», – сказано в разъяснении КДК УАФ.

Отметим, что главным арбитром матча был Дмитрий Бондаренко.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер КДК УАФ Георгий Судаков
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 22
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Александр
А посмотришь когда начнется во вторник лига чемпионов то там сходу кого нужно удалят и не смотрят что оранжевая футболка 
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+2
avk2307
А что дает это разъяснение? типа признание ошибки арбитра, так на до было условно ему (арбитру) какое то предупреждение или еще чего, или игроку . Таких случаев было много.
А так была ошибка , но никто не пострадал, как и в случае с не засчитанным мячом Миная в прошлой игре. Балакин отсиделся и преспокойно судит еще и в Европе.
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+1
Александр
Сепаратисты которые всю жизнь топили за россию начинают понимать чио им жопа 
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+1
Александр
Это как донецкие убивали футбол.а прсле майдана пересрали и год 14 й и 15 й нормально судили .А потом пришла вся эта пиздота ахметовская павелки и снова беспредел 
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0
easterly
Ну чого ви такі злі - у нього шипи пластмасові були, підсковзнувся, по інерції в"їхав в литку. Не відірвав же шматок, значить жовта, а може й те забагато
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0
Александр
Когда играет шахтер то через месяц извиняются что не видели то что было прямо перед глазами и видели все .Впечатление что играет шахтер и у судей какойто гипноз .не могут вдруг видеть очевидеое .у всех.остал ных команд вме видят четко 
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0
Андрій Некрасов
Тут наскільки я пам'ятаю не було ВАРу, тому і жовта. Це як з червоними Бондаренка, без ВАРу жовта, з ВАРом червоніше нікуде. Чому так грають, типу майбутнє Шахтаря - незрозуміло. 
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0
Swed
Что  такое сплюснутая  "картинка"?
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0
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AK.228
Може дійсно Андрюша Ш. головою буде… якщо не побоїться 
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0
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AK.228
Червона як буряк
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0
potemkin78
И? переигровка? а ну да этож УПЛ
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0
Phantom
Ну так это чистая красная,  я так понял ВАРа на той игре не было?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
ни фига себе
вот это поворот 
Павелко всего второй месяц в СИЗО а в его владениях уже такое творится ))
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0
FunnyCat_____
глядишь после посадки павелки Шахтер и судить начнут по правилам футбола, впервые лет за 20 наверное
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0
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Александр
Сразу чувствуется что скоро будет новый хозяин уаф .Никогда бы кдк не делали подобных заявлений против донецких если бы не были уверены что патрона павелко в этом месяце сбросят .Готовятся новому хозяину шавки руки лизать 
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0
Умник
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0
Xvalenok03
Гарнир взбунтовался.
Нового царя требуют.
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-1
DK1961
Еще не вечер. Покажут и красную. В ближайших играх за клуб
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-1
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