КДК УАФ: «Судакову надо было показать красную карточку в матче с Минаем»

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал комментарий относительно эпизода на 65-й минуте в матче 6-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» (1:4).

«Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком № 10 ФК «Шахтер» (Георгий Судаков – прим.), который в попытке борьбы за мяч с защитником ФК «Минай» наносит удар в ногу последнему.

Из угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую «картинку», он не увидел хорошо динамики и поэтому вынес игроку ФК «Шахтер» предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, которые были направлены в икру соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икра, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю надо было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение», – сказано в разъяснении КДК УАФ.

Отметим, что главным арбитром матча был Дмитрий Бондаренко.