КДК УАФ: «Судакову надо было показать красную карточку в матче с Минаем»
Комитет арбитров дал комментарий относительно спорного эпизода
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал комментарий относительно эпизода на 65-й минуте в матче 6-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» (1:4).
«Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком № 10 ФК «Шахтер» (Георгий Судаков – прим.), который в попытке борьбы за мяч с защитником ФК «Минай» наносит удар в ногу последнему.
Из угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую «картинку», он не увидел хорошо динамики и поэтому вынес игроку ФК «Шахтер» предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, которые были направлены в икру соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икра, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю надо было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение», – сказано в разъяснении КДК УАФ.
Отметим, что главным арбитром матча был Дмитрий Бондаренко.
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А так была ошибка , но никто не пострадал, как и в случае с не засчитанным мячом Миная в прошлой игре. Балакин отсиделся и преспокойно судит еще и в Европе.
вот это поворот
Павелко всего второй месяц в СИЗО а в его владениях уже такое творится ))
Нового царя требуют.