Будут аншлаги. Ман Сити продал все билеты на игры дома в АПЛ
«Горожане» могут быть довольны
Поклонники клуба «Манчестер Сити» раскупили все билеты на домашние матчи команды в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиге, которые были доступны в продаже.
Сообщается, что на поединки с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и еще с шестью клубами лиги билеты были раскуплены в течение первых суток.
«Манчестер Сити» намерен в следующем месяце запустит в продажу еще некоторое количество абонементов, по которым можно будет попасть сразу на несколько матчей команды.
Также клуб в перспективе хочет увеличить количество мест на Северной трибуне «Этихад Стэдиум» до 60 тысяч.
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