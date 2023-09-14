Будут аншлаги. Ман Сити продал все билеты на игры дома в АПЛ

Поклонники клуба «Манчестер Сити» раскупили все билеты на домашние матчи команды в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиге, которые были доступны в продаже.

Сообщается, что на поединки с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и еще с шестью клубами лиги билеты были раскуплены в течение первых суток.

«Манчестер Сити» намерен в следующем месяце запустит в продажу еще некоторое количество абонементов, по которым можно будет попасть сразу на несколько матчей команды.

Также клуб в перспективе хочет увеличить количество мест на Северной трибуне «Этихад Стэдиум» до 60 тысяч.