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WTA
14 сентября 2023, 04:03 | Обновлено 14 сентября 2023, 04:14
148
1

По стопам Калининой. Остапенко завершила выступления на турнире в Сан-Диего

Представительница Латвии не справилась с барьером 1/8 финала

14 сентября 2023, 04:03 | Обновлено 14 сентября 2023, 04:14
148
1
По стопам Калининой. Остапенко завершила выступления на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Алена Остапенко (№16 WTA) из Латвии на турнире в Сан-Диего (США) не смогла пробиться в 1/4 финала.

Путевку в топ-8 соревнований Остапенко разыграла в борьбе с Даниэлом Коллинс из США и потерпела поражение в трех сетах за 1 час и 49 минут.

WTA Сан-Диего. Второй круг

Алена Остапенко (Латвия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:2, 3:6, 4:6

Это была третья в истории встреча теннисисток. Остапенко впервые уступила Коллинс.

1/4 финала Даниэла Коллинс сыграет или против соотечественницы Слоун Стивенс (№36 WTA), или против Каролин Гарсия (№10 WTA) из Франции.

Напомним, ранее на турнире в Сан-Диего борьбу завершила украинка Ангелина Калинина.

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WTA Сан-Диего Алена Остапенко Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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