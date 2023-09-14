По стопам Калининой. Остапенко завершила выступления на турнире в Сан-Диего
Представительница Латвии не справилась с барьером 1/8 финала
Алена Остапенко (№16 WTA) из Латвии на турнире в Сан-Диего (США) не смогла пробиться в 1/4 финала.
Путевку в топ-8 соревнований Остапенко разыграла в борьбе с Даниэлом Коллинс из США и потерпела поражение в трех сетах за 1 час и 49 минут.
WTA Сан-Диего. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:2, 3:6, 4:6
Это была третья в истории встреча теннисисток. Остапенко впервые уступила Коллинс.
1/4 финала Даниэла Коллинс сыграет или против соотечественницы Слоун Стивенс (№36 WTA), или против Каролин Гарсия (№10 WTA) из Франции.
Напомним, ранее на турнире в Сан-Диего борьбу завершила украинка Ангелина Калинина.
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