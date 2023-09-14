В Германии назвали качества нового наставника сборной страны

Глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф высказался о том, каким должен быть новый главный тренер сборной Германии.

«У нас есть четкие идеи, и мы подходим к этому очень систематически. Новым тренером должен быть напористый, сильный и жизнестойкий человек», – заявил Нойендорф.

Как известно, 10 сентября Немецкий футбольный союз уволил Ханс-Дитера Флика с поста наставника сборной команды страны. Также с тренером ушли его помощники Маркус Зорг и Данни Рель.

Ранее сообщалось, что о желании возглавить сборную Германии заявил 70летний Феликс Магат.