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Германия
14 сентября 2023, 03:42 | Обновлено 14 сентября 2023, 03:56
162
0

В Германии назвали качества нового наставника сборной страны

Заявлено о четких идеях

14 сентября 2023, 03:42 | Обновлено 14 сентября 2023, 03:56
162
0
В Германии назвали качества нового наставника сборной страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Нойендорф

Глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф высказался о том, каким должен быть новый главный тренер сборной Германии.

«У нас есть четкие идеи, и мы подходим к этому очень систематически. Новым тренером должен быть напористый, сильный и жизнестойкий человек», – заявил Нойендорф.

Как известно, 10 сентября Немецкий футбольный союз уволил Ханс-Дитера Флика с поста наставника сборной команды страны. Также с тренером ушли его помощники Маркус Зорг и Данни Рель.

Ранее сообщалось, что о желании возглавить сборную Германии заявил 70летний Феликс Магат.

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сборная Германии по футболу
Источник Sky Germany
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