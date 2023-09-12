Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» и английского «Фулхэма» Феликс Магат изъявил желание возглавить сборную Германии.

Сообщается, что 70-летний специалист уверен, что у него есть все необходимое, дабы стать тренером национальной команды своей страны.

Как известно, 10 сентября пост главного тренера сборной Германии покинул Ханс-Дитер Флик. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством немецкая команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Последним местом работы Магата был немецкий клуб «Герта», который он весной 2022 года спас от вылета из Бундеслиги. А до этого, начиная с 2014 года, специалист работал лишь один год с 2016 по 2017 с китайским клубом «Шаньдун Лунэн».