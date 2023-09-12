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Германия
12 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 12 сентября 2023, 07:44
1725
2

Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии

Бундестим готов возглавить Феликс Магат

12 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 12 сентября 2023, 07:44
1725
2
Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Магат

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» и английского «Фулхэма» Феликс Магат изъявил желание возглавить сборную Германии.

Сообщается, что 70-летний специалист уверен, что у него есть все необходимое, дабы стать тренером национальной команды своей страны.

Как известно, 10 сентября пост главного тренера сборной Германии покинул Ханс-Дитер Флик. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством немецкая команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Последним местом работы Магата был немецкий клуб «Герта», который он весной 2022 года спас от вылета из Бундеслиги. А до этого, начиная с 2014 года, специалист работал лишь один год с 2016 по 2017 с китайским клубом «Шаньдун Лунэн».

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Феликс Магат сборная Германии по футболу
Источник Sky Germany
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
...а чому б ні? Дід блисне на домашньому форумі, а як не вийде - то всіх собак на нього й навішають... Умовний Нагельсман не ризикуватиме, наприклад...
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0
Вася Пупкин
О, курво! Цей навчить їх бігати)
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