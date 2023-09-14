Лион обратил внимание на еще одного бывшего тренера Челси

Новым главным тренером «Лиона» может стать английский специалист Фрэнк Лэмпард.

Сообщается, что имя 45-летнего бывшего наставника «Челси» попало в шорт-лист владельца «Лиона» наряду с другим кандидатом на вакантный пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Как известно, ранее «Лион» пытался договориться к Грэмом Поттером, который в апреле этого года был уволен из «Челси», но получил отказ.

«Лион» в таблице чемпионата Франции после 4 туров занимает 18-е место, имея в активе 1 очко. Клуб не так давно прекратил сотрудничество с Лораном Бланом.