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  4. Лион обратил внимание на еще одного бывшего тренера Челси
Франция
14 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:42
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0

Лион обратил внимание на еще одного бывшего тренера Челси

Французский клуб продолжает поиски наставника команды

14 сентября 2023, 01:36 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:42
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Лион обратил внимание на еще одного бывшего тренера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Новым главным тренером «Лиона» может стать английский специалист Фрэнк Лэмпард.

Сообщается, что имя 45-летнего бывшего наставника «Челси» попало в шорт-лист владельца «Лиона» наряду с другим кандидатом на вакантный пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Как известно, ранее «Лион» пытался договориться к Грэмом Поттером, который в апреле этого года был уволен из «Челси», но получил отказ.

«Лион» в таблице чемпионата Франции после 4 туров занимает 18-е место, имея в активе 1 очко. Клуб не так давно прекратил сотрудничество с Лораном Бланом.

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Лион Фрэнк Лэмпард чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник 90min
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