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Франция
07 сентября 2023, 13:11 | Обновлено 07 сентября 2023, 13:18
658
0

Экс-тренер Челси отказался возглавить Лион

Французы не достигли соглашения с Поттером

07 сентября 2023, 13:11 | Обновлено 07 сентября 2023, 13:18
658
0
Экс-тренер Челси отказался возглавить Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывшего наставника лондонского «Челси» Грэма Поттера не будет во главе французского клуба «Лион».

Сообщается, что 48-летний тренер отклонил предложение французов. Причиной такого решения Поттера якобы стало его неготовность вернуться к тренерской работе. Напомним, в «Лионе» рассматривали Грэма Поттера как одного из главных кандидатов на замену Лорану Блану.

Поттер, напомним, до апреля этого года тренировал «Челси». Ранее он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд».

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Грэм Поттер Лион Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник The Athletic
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