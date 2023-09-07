Экс-тренер Челси отказался возглавить Лион

Бывшего наставника лондонского «Челси» Грэма Поттера не будет во главе французского клуба «Лион».

Сообщается, что 48-летний тренер отклонил предложение французов. Причиной такого решения Поттера якобы стало его неготовность вернуться к тренерской работе. Напомним, в «Лионе» рассматривали Грэма Поттера как одного из главных кандидатов на замену Лорану Блану.

Поттер, напомним, до апреля этого года тренировал «Челси». Ранее он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд».