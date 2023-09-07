Франция07 сентября 2023, 13:11 | Обновлено 07 сентября 2023, 13:18
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Экс-тренер Челси отказался возглавить Лион
Французы не достигли соглашения с Поттером
07 сентября 2023, 13:11 | Обновлено 07 сентября 2023, 13:18
658
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Бывшего наставника лондонского «Челси» Грэма Поттера не будет во главе французского клуба «Лион».
Сообщается, что 48-летний тренер отклонил предложение французов. Причиной такого решения Поттера якобы стало его неготовность вернуться к тренерской работе. Напомним, в «Лионе» рассматривали Грэма Поттера как одного из главных кандидатов на замену Лорану Блану.
Поттер, напомним, до апреля этого года тренировал «Челси». Ранее он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд».
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