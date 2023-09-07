Франция07 сентября 2023, 03:00 |
53
0
Лион может заменить Блана экс-тренером Челси
Французам интересен Грэм Поттер
07 сентября 2023, 03:00 |
53
0
Владелец французского клуба «Лион» Джон Текстор ведет переговоры с бывшим наставником лондонского «Челси» Грэмом Поттером.
48-летний англичанин, который находится без работы после увольнения из «Челси» в апреле этого года, может заменить в «Лионе» Лорана Блана.
«Лион» в первых четырех турах чемпионата Франции сезона-2023/23 под руководством Блана набрал 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2023, 22:50 1
Вариант в Бельгии подыскивал Сергей Серебренников
Бокс | 06 сентября 2023, 13:37 0
Бывший чемпион считает, что в поединке Дюбуа с Фьюри не было бы смысла
Футбол | 06.09.2023, 21:09
Футбол | 06.09.2023, 17:05
Футбол | 06.09.2023, 15:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.09.2023, 19:14 30
05.09.2023, 20:22 10
06.09.2023, 15:49 4
05.09.2023, 14:50 26
05.09.2023, 17:38 57
06.09.2023, 08:13 6
06.09.2023, 06:47 10
05.09.2023, 09:15 7