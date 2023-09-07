Лион может заменить Блана экс-тренером Челси

Владелец французского клуба «Лион» Джон Текстор ведет переговоры с бывшим наставником лондонского «Челси» Грэмом Поттером.

48-летний англичанин, который находится без работы после увольнения из «Челси» в апреле этого года, может заменить в «Лионе» Лорана Блана.

«Лион» в первых четырех турах чемпионата Франции сезона-2023/23 под руководством Блана набрал 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.