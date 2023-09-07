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  4. Лион может заменить Блана экс-тренером Челси
Франция
07 сентября 2023, 03:00 |
53
0

Лион может заменить Блана экс-тренером Челси

Французам интересен Грэм Поттер

07 сентября 2023, 03:00 |
53
0
Лион может заменить Блана экс-тренером Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Владелец французского клуба «Лион» Джон Текстор ведет переговоры с бывшим наставником лондонского «Челси» Грэмом Поттером.

48-летний англичанин, который находится без работы после увольнения из «Челси» в апреле этого года, может заменить в «Лионе» Лорана Блана.

«Лион» в первых четырех турах чемпионата Франции сезона-2023/23 под руководством Блана набрал 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.

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Лион Грэм Поттер Лоран Блан Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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