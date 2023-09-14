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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:04
294
0

Луческу признался, почему еще не завершает тренерскую карьеру

Наставник киевского «Динамо» говорит, что не может оставить игроков

14 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:04
294
0
Луческу признался, почему еще не завершает тренерскую карьеру
ФК Динамо. Мирча Луческу

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему еще не завершает тренерскую карьеру:

«Это моя страсть, это мой мир. Я не могу оставить своих игроков. Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться».

Мирча Луческу начал свою тренерскую деятельность в 1978 году, а сейчас, спустя 45 лет, румынский специалист возглавляет «Динамо».

Луческу пришел в Динамо летом 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Луческу с бело-синими выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Румынский специалист также считает, что с тремя играми в запасе «Динамо» может выйти в лидеры УПЛ.

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Динамо Киев Мирча Луческу завершение карьеры
Источник Tuttosport
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