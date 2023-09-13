ЛУЧЕСКУ: «С тремя играми в запасе Динамо может выйти в лидеры УПЛ»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился своим мнением о турнирной ситуации в УПЛ:

«Мы готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник принимаем «Ворсклу». Мы отстаем от «Шахтера» на 8 очков, но с тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры.

Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте. Мы тренируемся в безопасной части города, где нет риска бомб или боев».

Киевское «Динамо» набрало 6 очков после 3 матчей и находится на 10-й позиции. В УПЛ лидирует «Шахтер», который имеет 14 пунктов после 6 встреч.