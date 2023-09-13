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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 02:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:21
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ЛУЧЕСКУ: «С тремя играми в запасе Динамо может выйти в лидеры УПЛ»

Киевское «Динамо» набрало 6 очков после 3 матчей и находится на 10-й позиции

13 сентября 2023, 02:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:21
20
0
ЛУЧЕСКУ: «С тремя играми в запасе Динамо может выйти в лидеры УПЛ»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился своим мнением о турнирной ситуации в УПЛ:

«Мы готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник принимаем «Ворсклу». Мы отстаем от «Шахтера» на 8 очков, но с тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры.

Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте. Мы тренируемся в безопасной части города, где нет риска бомб или боев».

Киевское «Динамо» набрало 6 очков после 3 матчей и находится на 10-й позиции. В УПЛ лидирует «Шахтер», который имеет 14 пунктов после 6 встреч.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
Источник Tuttosport
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