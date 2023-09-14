СУДАКОВ: «На мое отношение к ошибке повлияла цитата Ника Вуйчича»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пояснил свое отношение к грубой ошибке, который он допустил в матче квалификации Евро-2024 против Италии (1:2), которая привела к пропущенному голу.

Судаков написал пост в Instagram: «Одна цитата Ника Вуйчича, которая повлияла на мое отношение ко вчерашней ошибке. Спасибо за этот опыт».

Далее Судаков привел цитату Ника Вуйчича: «Мы не можем управлять происходящим с нами. Но можем управлять нашим отношением к происходящему. Если мы выберем правильное отношение, то сможем подняться над любыми проблемами».