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  4. СУДАКОВ: «На мое отношение к ошибке повлияла цитата Ника Вуйчича»
Чемпионат Европы
14 сентября 2023, 00:41 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:46
152
0

СУДАКОВ: «На мое отношение к ошибке повлияла цитата Ника Вуйчича»

В матче с Италией хавбек отдал мяч сопернику, что привело к пропущенному голу

14 сентября 2023, 00:41 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:46
152
0
СУДАКОВ: «На мое отношение к ошибке повлияла цитата Ника Вуйчича»
Instagram. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пояснил свое отношение к грубой ошибке, который он допустил в матче квалификации Евро-2024 против Италии (1:2), которая привела к пропущенному голу.

Судаков написал пост в Instagram: «Одна цитата Ника Вуйчича, которая повлияла на мое отношение ко вчерашней ошибке. Спасибо за этот опыт».

Далее Судаков привел цитату Ника Вуйчича: «Мы не можем управлять происходящим с нами. Но можем управлять нашим отношением к происходящему. Если мы выберем правильное отношение, то сможем подняться над любыми проблемами».

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина Георгий Судаков
Источник Instagram
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