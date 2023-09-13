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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:11
376
0

ДОВБИК: «Были мурашки по коже, когда итальянцы аплодировали во время гимна»

Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Италии

13 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:11
376
0
ДОВБИК: «Были мурашки по коже, когда итальянцы аплодировали во время гимна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2024 с Италией (1:2).

– Что думаешь, можем играть лучше с такими командами, как Италия?

– Сказалось усталость первого матча, с такой командой точно можно играть. Мы видели, что были эпизоды, когда мы контролировали мяч и было больше моментов даже, чем с Англией, но нужно, чтобы все были готовы на 100% с такими сборными.

– Как оцениваешь наши перспективы в группе?

– Нужно выигрывать. Все будет решаться в матче с Италией. Видим, что Македония тоже отбирает очки, нужно с этими командами тоже не потерять. Нужно выигрывать у македонцев и Мальты. Затем игра с Италией, я думаю, она все решит.

– Запомнился ли тебе конкретно кто-нибудь из персоналий?

– Чувствуется уровень Бастони, старался действовать против другого защитника, он был более молод и не так опытен. Бастони – это игрок топ-уровня, он играет в Лиге чемпионов. С такими защитниками приятно играть и проявить себя на таком фоне тоже приятно.

– Почувствовали ли вы, что итальянцы аплодировали во время гимна Украины?

– Да, почувствовали. Немного мурашек по коже пробежались. Было приятно. Было слышно и наших болельщиков. Чувствовали и их поддержку тоже.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина Артем Довбик
Источник ВЗбирна
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