ДОВБИК: «Были мурашки по коже, когда итальянцы аплодировали во время гимна»
Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Италии
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2024 с Италией (1:2).
– Что думаешь, можем играть лучше с такими командами, как Италия?
– Сказалось усталость первого матча, с такой командой точно можно играть. Мы видели, что были эпизоды, когда мы контролировали мяч и было больше моментов даже, чем с Англией, но нужно, чтобы все были готовы на 100% с такими сборными.
– Как оцениваешь наши перспективы в группе?
– Нужно выигрывать. Все будет решаться в матче с Италией. Видим, что Македония тоже отбирает очки, нужно с этими командами тоже не потерять. Нужно выигрывать у македонцев и Мальты. Затем игра с Италией, я думаю, она все решит.
– Запомнился ли тебе конкретно кто-нибудь из персоналий?
– Чувствуется уровень Бастони, старался действовать против другого защитника, он был более молод и не так опытен. Бастони – это игрок топ-уровня, он играет в Лиге чемпионов. С такими защитниками приятно играть и проявить себя на таком фоне тоже приятно.
– Почувствовали ли вы, что итальянцы аплодировали во время гимна Украины?
– Да, почувствовали. Немного мурашек по коже пробежались. Было приятно. Было слышно и наших болельщиков. Чувствовали и их поддержку тоже.
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