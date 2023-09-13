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Украина. Вторая лига
13 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:43
348
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не можем терять очки, тем более, в домашних матчах»

Тренер львовских «Карпат» поделился ожиданиями перед предстоящим матчем

13 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:43
348
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не можем терять очки, тем более, в домашних матчах»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями перед поединком против хмельницкого «Подолья».

– О лидерстве «Карпат»:

– Мы прекрасно понимаем, что не можем терять очки, тем более в домашних матчах. Следует также следить за группой Б Первой лиги. У «Ингульца» столько же зачетных баллов, как и у нас. И все же нам прежде всего нужно думать о своей игре.

– О возвращении Бабогло:

– Я смотрел матч между сборными Молдовы и Фарерскими островами и особенно следил за игрой Владислава Бабогло. Он уже вернулся в расположение «Карпат». У Влада была дальняя дорога, поэтому чувствуется, что он устал. Однако еще есть несколько дней до нашего матча, поэтому увидим, выйдет ли он в старте.

– О «Подолье»:

– Мы анализировали предыдущие матчи «Подолья». Могу сказать, что это боевая команда, которая нейтрализует сильные стороны соперника и в то же время сама пытается играть в свой футбол. Понимаем, что все матчи будут непростыми, потому готовимся к ближайшему поединку с максимальной концентрацией. Мы разобрали нашего соперника. Завтра еще будем отрабатывать на тренировке стандарты, ведь у хмельницкой команды высокие защитники и они всегда опасны.

– О лазарете команды:

– Не думаю, что в нашем составе будут существенные изменения по сравнению с прошлым матчем. У нас есть проблемы с составом, ведь несколько игроков еще не готовы к возвращению на поле. Потому серьезных изменений не будет. Сакив, Подлепенец и Чех уже работают с мячом, но в заявку на ближайший матч, наверное, не попадут. Может быть, это произойдет уже в следующем поединке.

Следующий матч «Карпаты» в 8 туре Первой лиги чемпионата Украины по футболу сыграют с «Подольем», начало матча 15 сентября в 18:00.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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