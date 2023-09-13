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  4. Переговоры Шахтера с Рудько продолжались считанные минуты
Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 22:48 |
485
3

Переговоры Шахтера с Рудько продолжались считанные минуты

Стало известно, как экс-голкипер «Динамо» перешел в «Шахтер»

13 сентября 2023, 22:48 |
485
3
Переговоры Шахтера с Рудько продолжались считанные минуты
ФК Шахтар. Артур Рудько

В начале месяца, 2 сентября, стало известно, что 31-летний вратарь Артур Рудько на правах свободного агента перешел из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер».

«Переговоры с Рудько заняли шесть минут. «Шахтеру» нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и придавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.

В «Шахтере» сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь», – сообщает источник.

Вратарь является воспитанником академии «Динамо» Киев. В УПЛ дебютировал в 2015 году в составе «Говерлы».

В составе киевлян провел 26 матчей, а после этого выступал за «Пафос», «Металлист» и «Лех».

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Источник ТаТоТаке
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Serhii P.
Сильнішого голпікера не знайшли на позицію другого воротаря?
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