Переговоры Шахтера с Рудько продолжались считанные минуты
Стало известно, как экс-голкипер «Динамо» перешел в «Шахтер»
В начале месяца, 2 сентября, стало известно, что 31-летний вратарь Артур Рудько на правах свободного агента перешел из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер».
«Переговоры с Рудько заняли шесть минут. «Шахтеру» нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и придавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.
В «Шахтере» сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь», – сообщает источник.
Вратарь является воспитанником академии «Динамо» Киев. В УПЛ дебютировал в 2015 году в составе «Говерлы».
В составе киевлян провел 26 матчей, а после этого выступал за «Пафос», «Металлист» и «Лех».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы
Капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко забил гол в конце первого тайма