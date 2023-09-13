Переговоры Шахтера с Рудько продолжались считанные минуты

В начале месяца, 2 сентября, стало известно, что 31-летний вратарь Артур Рудько на правах свободного агента перешел из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер».

«Переговоры с Рудько заняли шесть минут. «Шахтеру» нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и придавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.

В «Шахтере» сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь», – сообщает источник.

Вратарь является воспитанником академии «Динамо» Киев. В УПЛ дебютировал в 2015 году в составе «Говерлы».

В составе киевлян провел 26 матчей, а после этого выступал за «Пафос», «Металлист» и «Лех».