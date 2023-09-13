Йошко ГВАРДИОЛ: «Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы»
Новичок «Ман Сити» высказался о работе с новым главным тренером
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о работе под руководством главного тренера «горожан» Пепом Гвардиолы.
«Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы. Мне очень нравится, как чутко он работает с каждым игроком нашей команды. Гвардиола пытается улучшить каждый аспект в игре того или иного футболиста.
Мы видим спокойствие с мячом у каждого игрока. Никто из нас не боится контролировать мяч. Это делает «Манчестер Сити» по-настоящему особенным клубом», – сказал Гвардиол.
Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за 90 миллионов евро. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за команду четыре матча во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.
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