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  4. Йошко ГВАРДИОЛ: «Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы»
Англия
13 сентября 2023, 22:12 |
167
0

Йошко ГВАРДИОЛ: «Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы»

Новичок «Ман Сити» высказался о работе с новым главным тренером

13 сентября 2023, 22:12 |
167
0
Йошко ГВАРДИОЛ: «Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы»
Manchestereveningnews. Йошко Гвардиол и Пеп Гвардиола

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о работе под руководством главного тренера «горожан» Пепом Гвардиолы.

«Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы. Мне очень нравится, как чутко он работает с каждым игроком нашей команды. Гвардиола пытается улучшить каждый аспект в игре того или иного футболиста.

Мы видим спокойствие с мячом у каждого игрока. Никто из нас не боится контролировать мяч. Это делает «Манчестер Сити» по-настоящему особенным клубом», – сказал Гвардиол.

Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за 90 миллионов евро. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за команду четыре матча во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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Йошко Гвардиол Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Manchester Evening News
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