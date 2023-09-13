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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:54
76
0

ФОТО. В Милане прошла официальная встреча представителей УАФ и FIGC

От УАФ участие приняли Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко

13 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:54
76
0
ФОТО. В Милане прошла официальная встреча представителей УАФ и FIGC
УАФ

В Милане, где прошел квалификационный матч Евро-2024 Италия – Украина (2:1), прошла официальная встреча делегаций Украинской ассоциации футбола и Итальянской федерации футбола, в которой принял участие Посол Украины в Итальянской республике Ярослав Мельник.

От УАФ приняли участие во встрече первые вице-президенты Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко, а также заместитель генерального секретаря Игорь Грищенко. Итальянскую делегацию возглавляли президент Итальянской федерации футбола, вице-президент УЕФА Габриэле Гравина и генеральный секретарь Итальянской федерации футбола Марко Брунелли.

Во время встречи представители УАФ поблагодарили итальянцев за помощь во время полномасштабного вторжения россии в Украину в целом и, в частности, за футбольное сотрудничество, укрепившееся после февраля 2022 года.

Отдельно представители УАФ попросили руководителей итальянской федерации благодарить футбольных клубов Италии за то, что они в первые месяцы российского вторжения принимали на своих базах украинские детско-юношеские футбольные команды.

Также обсуждался вопрос о дальнейшем сотрудничестве между Украиной и Италией в развитии детско-юношеского футбола, организации и совместном проведении разноплановых социальных проектов.

ФОТО. В Милане прошла официальная встреча представителей УАФ и FIGC

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Украинская ассоциация футбола Федерация футбола Италии фото Алексей Михайличенко Вадим Костюченко Игорь Грищенко Габриэле Гравина Италия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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