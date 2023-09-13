ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с

Американская фанатка тенниса Меган Лаки, которая стала известной после быстрого выпивания бокала пива на камеру во время Открытый чемпионат США, активно ведет социальные сети и не стесняется публиковать яркие и откровенные фотографии.

Также Меган ведет подкаст, который называется A lucky life (Счастливая жизнь).

Отметим, что Меган Лаки попала в объектив телекамер, дважды быстро выпив бокал пива на US Open 2021. Через год она повторила этот трюк, снова уложившись в 8 секунд.