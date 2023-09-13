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  4. ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
US Open
13 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:15
1283
0

ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с

Меган Лаки живет счастливой жизнью

13 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:15
1283
0
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Инсстаграм Меган Лаки

Американская фанатка тенниса Меган Лаки, которая стала известной после быстрого выпивания бокала пива на камеру во время Открытый чемпионат США, активно ведет социальные сети и не стесняется публиковать яркие и откровенные фотографии.

Также Меган ведет подкаст, который называется A lucky life (Счастливая жизнь).

Отметим, что Меган Лаки попала в объектив телекамер, дважды быстро выпив бокал пива на US Open 2021. Через год она повторила этот трюк, снова уложившись в 8 секунд.

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Источник Instagram
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