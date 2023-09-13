US Open13 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:15
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ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Меган Лаки живет счастливой жизнью
13 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:15
1283
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Американская фанатка тенниса Меган Лаки, которая стала известной после быстрого выпивания бокала пива на камеру во время Открытый чемпионат США, активно ведет социальные сети и не стесняется публиковать яркие и откровенные фотографии.
Также Меган ведет подкаст, который называется A lucky life (Счастливая жизнь).
Отметим, что Меган Лаки попала в объектив телекамер, дважды быстро выпив бокал пива на US Open 2021. Через год она повторила этот трюк, снова уложившись в 8 секунд.
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