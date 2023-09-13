Валерий ФЕДОРЧУК: «Судаков – молодец, признал свою ошибку»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Валерий Федорчук рассказал о впечатлениях от игры сборной Украины в матче с Италией.

– Учитывая, что наши шансы на выход из группы еще есть, они хорошие и все зависит от нас – сентябрьские матчи можно оценить положительно. Результат матча с Англией однозначно в актив, ведь это лидер группы.

– Но было ли поражение от Италии?

– Итальянцам нужно отдать должное – насколько качественно они сыграли против нас. Хотя наш тренерский штаб освежил состав, но игра все равно выглядела тяжеловато. Итальянцы были более свежими.

– Какие причины поражения от Италии?

– Индивидуальные ошибки. Судаков признал свою ошибку – молодец. Возможно, если бы не эта ошибка, при всем уважении к Италии, счет мог быть и другим.

– Не оставляет осадок не высокая частота и острота наших атак?

– Мы уже имеем игроков, которые готовы играть на высоком уровне против Италии и Англии. Но как команда мы еще не готовы к этому на 100%. Процесс становления команды продолжается. Поэтому, конечно, мы вынуждены больше думать об обороне и контратаках. Поэтому это сказывается на количестве и остроте атак. Есть и много других факторов – игры через 2 на 3, восстановление, количество игроков для равноценной ротации. Сейчас фактор атаки давайте пока что оценивать по матчам с Мальтой и Северной Македонией. С ними надо играть первым номером. Мы хотим выйти из группы, поэтому каждая игра – это большой риск.

– Что наиболее положительное можно отметить?

– Мы имеем хороших игроков, есть опытные, есть качественная молодежь. Есть хорошие предпосылки к качественной игре против сильных соперников.

– Стоит ли отмечать кого-то из наших игроков индивидуально?

– Я бы назвал прежде всего Забарного. Он сыграл на стабильно высоком уровне в обоих матчах. Важно, в каком тонусе в будущем будут находиться наши футболисты. Если все наберут форму, соперники будут нас бояться.