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Англия
13 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:17
275
0

Защитник Ноттингем Форест дисквалифицирован за ставки

Харри Тоффоло нарушил ставочные правила 375 раз

13 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:17
275
0
Защитник Ноттингем Форест дисквалифицирован за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Харри Тоффоло

Защитник английского «Ноттингем Фореста» Харри Тоффоло получил дисквалификацию на пять месяцев от английской Футбольной ассоциации.

Тоффоло признал 375 нарушений правил, связанных со ставками, с 22 января 2014 до 18 марта 2017 года и, кроме дисквалификации, заплатит 21 тысячу фунтов штрафа. Дисквалификация вступает в силу по окончании сезона 2024/24.

В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Фореста» Харри Тоффоло сыграл один матч, а за прошлый сезон – 21 матч.

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ставки Английская Премьер-лига дисквалификация азарт
Источник BBC
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