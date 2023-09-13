Англия13 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:17
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Защитник Ноттингем Форест дисквалифицирован за ставки
Харри Тоффоло нарушил ставочные правила 375 раз
13 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:17
275
0
Защитник английского «Ноттингем Фореста» Харри Тоффоло получил дисквалификацию на пять месяцев от английской Футбольной ассоциации.
Тоффоло признал 375 нарушений правил, связанных со ставками, с 22 января 2014 до 18 марта 2017 года и, кроме дисквалификации, заплатит 21 тысячу фунтов штрафа. Дисквалификация вступает в силу по окончании сезона 2024/24.
В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Фореста» Харри Тоффоло сыграл один матч, а за прошлый сезон – 21 матч.
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