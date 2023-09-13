Антони и Джейдон Санчо попали в заявку МЮ на сезон АПЛ

Английский Манчестер Юнайтед обнародовал конечную заявку клуба на сезон Английской Премьер-лиги. Из любопытного, появление в ней пары вингеров: Антони и Джейдона Санчо.

Напомним, бразильца Антони обвиняют в домашнем насилии, Ман Юнайтед уже временно отстранил его от команды. Англичанин Джейдон Санчо в свою очередь конфликтует с главным тренером команды Эриком тен Хагом, ведь наставник «дьяволов» считает, что Джейдон недорабатывает во время тренировок.

Кроме Санчо и Антони, в заявке «Манчестер Юнайтед» всего один номинальный правый вингер – Факундо Пельистри.