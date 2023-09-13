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  4. Антони и Джейдон Санчо попали в заявку МЮ на сезон АПЛ
Англия
13 сентября 2023, 19:20 |
163
0

Антони и Джейдон Санчо попали в заявку МЮ на сезон АПЛ

У правых вингеров Манчестер Юнайтед все-таки будет шанс сыграть в чемпионате

13 сентября 2023, 19:20 |
163
0
Антони и Джейдон Санчо попали в заявку МЮ на сезон АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони и Джейдон Санчо

Английский Манчестер Юнайтед обнародовал конечную заявку клуба на сезон Английской Премьер-лиги. Из любопытного, появление в ней пары вингеров: Антони и Джейдона Санчо.

Напомним, бразильца Антони обвиняют в домашнем насилии, Ман Юнайтед уже временно отстранил его от команды. Англичанин Джейдон Санчо в свою очередь конфликтует с главным тренером команды Эриком тен Хагом, ведь наставник «дьяволов» считает, что Джейдон недорабатывает во время тренировок.

Кроме Санчо и Антони, в заявке «Манчестер Юнайтед» всего один номинальный правый вингер – Факундо Пельистри.

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Антони Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед заявка
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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