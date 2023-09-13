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13 сентября 2023, 18:52 |
308
0

Нигерийский вингер, которого сватали в Днепр-1, перебрался на Кипр

Акинкунми Амоо подписал контракт с «Омонией» из Никосии

13 сентября 2023, 18:52 |
308
0
Нигерийский вингер, которого сватали в Днепр-1, перебрался на Кипр
omonoiafc.com.cy

21-летний вингер датского «Копенгагена» Акинкунми Амоо, которого ранее СМИ сватали в «Днепр-1», продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

Нигериец подписал полноценный трехлетний контракт с «Омонией» из Никосии.

Сумму сделки обе стороны предпочли сохранить в тайне.

Акинкунми Амоо перешел в «Копенгаген» в январе 2022 года из шведского «Хаммарбю» за 4,3 миллиона евро. В датской команде вингер провел только 4 матча и отличился 1 забитым мячом.

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Источник ФК Омония Никосия
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