Другие новости13 сентября 2023, 18:52 |
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Нигерийский вингер, которого сватали в Днепр-1, перебрался на Кипр
Акинкунми Амоо подписал контракт с «Омонией» из Никосии
13 сентября 2023, 18:52 |
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21-летний вингер датского «Копенгагена» Акинкунми Амоо, которого ранее СМИ сватали в «Днепр-1», продолжит карьеру в чемпионате Кипра.
Нигериец подписал полноценный трехлетний контракт с «Омонией» из Никосии.
Сумму сделки обе стороны предпочли сохранить в тайне.
Акинкунми Амоо перешел в «Копенгаген» в январе 2022 года из шведского «Хаммарбю» за 4,3 миллиона евро. В датской команде вингер провел только 4 матча и отличился 1 забитым мячом.
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