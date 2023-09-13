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Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 18:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 19:03
890
0

МАРКЕВИЧ: «Не могу сказать, что сборная Украины играла плохо»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал прошедший матч сборной

13 сентября 2023, 18:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 19:03
890
0
МАРКЕВИЧ: «Не могу сказать, что сборная Украины играла плохо»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич подвел итоги матча квалификации на чемпионат Европы 2024 между Италией – Украиной (2:1).

– Почему сборная Украины выглядела так нервно против Италии по сравнению с матчем с Англией?

– У нас всегда вторые игры были тяжеловаты: что при Шевченко, что при Петракове. Плюс Италия достаточно серьезный соперник. Говорят, что у них кризис, но я такого не увидел: во втором тайме у них сменилось почти полкоманды, но игра не ухудшилась.

Итальянцам было некуда деваться. Если бы они не выиграли вчера, то практически потеряли бы шансы на второе место.

– Как вам игра Ярмоленко после возвращения?

– Я не хочу переходить на персоналии. Скажу лишь, что наша команда слишком много дала свободы итальянцам в середине поля. А кто недоработал, будет анализировать тренерский штаб сборной. Украина не очень солидно чувствовала себя в центре поля.

– Ярмоленко осталось забить три гола, чтобы побить рекорд Шевченко по забитым мячам в сборной. Как вы думаете, это ему удастся?

– Против Северной Македонии и Мальты у него есть все шансы побить рекорд. Я ему желаю, чтобы он это реализовал.

– Почему наша команда допускала так много ошибок: потеря мяча Судаковым, после чего мы пропустили, обрезка Бущана во втором тайме, где нас спасло чудо?

– Свою роль в этом сыграло нервное напряжение. На Сан-Сиро не так-то просто играть, трибуны гнали Италию вперед. Я не могу сказать, что сборная Украины играла совсем плохо, но ошибок было многовато. Соперник очень свободно чувствовал себя в середине поля.

– Почему наши лидеры, Зинченко и Цыганков, отыграли не ярко?

– Против Англии они отдали много сил и энергии. Отыграть два матча против сильных соперников не так просто. Раньше у нас было так: одна серьезная команда, затем, например, Люксембург. А теперь нам пришлось играть две игры против монстров – Англии и Италии. Тем более «Скуадри Адзурри» кровь из носа требовалась победа и они вышли на игру с нами, как на последний бой.

– Почему у Мудрика не получается проявить себя, ведь на него столько надежд?

– Возможно, он психологически не готов. У него хорошая скорость и неплохая техника, но он пока не может использовать свои сильные стороны. Я думал, что после выхода на замену он поможет, ведь итальянские защитники уже наелись, но не получилось.

Будем ждать и надеяться, что Мудрика прорвет. Нужно, чтобы он играл в Челси, иначе нужно менять клуб.

– Выберите «Льва матча» по итогам игры с Италией.

– Наверное, лучшим игроком в нашей команде был Конопля. Он довольно хорошо играл на бровке.

– Какие у нас шансы на второе место в группе после поражения Италии?

– Шансы есть. Всё будет решаться в последней игре с Италией. Думаю, что Северную Македонию и Мальту мы обыграем.

– Какие выводы должен сделать Ребров во втором матче с Италией, чтобы рассчитывать на успех?

– Нужно подтянуть игру в середине поля, чтобы в Италии не было столько свободы и пространства. В противном случае трудно будет рассчитывать на положительный результат.

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Источник Украинский футбол
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