Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шанс выйти на Евро у сборной Украины еще есть»

Защитник сборной Украины Илья Забарный оценил поражение от Италии 1:2 в матче отбора Евро-2024, а также считает, что у команды еще есть шанс выйти из группы.

«Как Англия, так и Италия – это топовые сборные. Их игроки – одни из лучших в мире, тяжело противостоять таким футболистам. Италия атаковала больше на скорость, полагаю, у них был более сильный прессинг. Нам мало что удавалось, очень тяжело было выходить из защиты. Где-то не хватало качества в передачах и открываниях. Но все равно думаю, что мы выступили на высоком уровне. Ребята – молодцы, отдали все, что могли. Проанализируем эту игру и будем настраиваться на другие».

«Конечно, понимаем, что шанс еще есть. Мы должны отдавать все, что можем, потому что это футбол, это команда работа, если мы отдадим все, что можем, обязательно выйдем. Нужно действовать как команда», – сказал Забарный.