Артем ДОВБИК: «Все будет решаться во втором матче с Италией»

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил поражение 1:2 в матче отбора Евро-2024 против Италии. Игрок провел на поле 58 минут.

«Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен».

«Думаю, с Италией можно играть, но сказалась усталость, а нужно, чтобы все были готовы. Нам теперь нужно все матчи выиграть, а все будет решаться в матче с Италией», – сказал Довбик.