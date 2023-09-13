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  4. Артем ДОВБИК: «Все будет решаться во втором матче с Италией»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 16:29 |
335
4

Артем ДОВБИК: «Все будет решаться во втором матче с Италией»

Игрок считает, что немного не хватило фарта

13 сентября 2023, 16:29 |
335
4
Артем ДОВБИК: «Все будет решаться во втором матче с Италией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил поражение 1:2 в матче отбора Евро-2024 против Италии. Игрок провел на поле 58 минут.

«Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен».

«Думаю, с Италией можно играть, но сказалась усталость, а нужно, чтобы все были готовы. Нам теперь нужно все матчи выиграть, а все будет решаться в матче с Италией», – сказал Довбик.

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сборная Украины по футболу Артем Довбик Евро-2024 Италия - Украина
Источник ВЗбирна
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Цікаво, скільки ще фарту потрібно? В Македонії виграли, не награвши навіть на нічию. Суперзбірну Мальти дотиснули лише з двох пенальті. З Англією до поразки ближче було, але тут хоч зрозуміло, топ-команда. Та й вчора, якби не фарт, рахунок був би розгромним. Так скільки ще вам разом з вашим геніальним тренером фарту потрібно?
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+1
Dfs2262ar
Фарту??? Ти тільки на фарт розраховуєш? Та вас возили, як першачків!!
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+1
Saar
Фарт???? Рівень не натренуєш. Італія є Італія. В любому складі, в любому вигляді вона здатна виграти в будь-кого ! Це топ футбольна країна!
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0
vbrjkf
Фарт кується на тренуваннях і роботою над собою. Попередні уроки вам на користь, на жаль, не йдуть. 
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0
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