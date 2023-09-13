Артем ДОВБИК: «Все будет решаться во втором матче с Италией»
Игрок считает, что немного не хватило фарта
Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил поражение 1:2 в матче отбора Евро-2024 против Италии. Игрок провел на поле 58 минут.
«Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен».
«Думаю, с Италией можно играть, но сказалась усталость, а нужно, чтобы все были готовы. Нам теперь нужно все матчи выиграть, а все будет решаться в матче с Италией», – сказал Довбик.
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