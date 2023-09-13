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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 16:10 |
1056
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»

Хавбек согласен с результатом

13 сентября 2023, 16:10 |
1056
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко считает закономерной победу Италии со счетом 2:1 в матче отбора Евро-2024.

«Если быть честным, то Италия нас полностью переиграла – и по результату, и по игре. И они могли забить намного больше. В конце у нас были моменты, но в основном по той причине, что соперник уже играл на результат. У них сборная топ-уровня. Видно, как они владеют мячом, как комбинируют и пасуют. Мы очень много сил потратили, много бегали и устали».

«К сожалению, свою игру и в первом, и во втором тайме не нашли. Посмотрим, что будет во втором матче с ними, но перед этим еще два матча нужно выиграть. Скажу, что шансы выйти на Евро еще есть», – отметил Зинченко.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Италия - Украина Евро-2024
Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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vbrjkf
"...я не успел выучить один урок, как тут же не успел выучить второй" Никакие выводы из этих уроков вы, ребята, не делаете, лишь постоянное нытьё: "мы много бегали...мы устали и не могли найти свою игру..." Что ж вы постоянно её теряете? Как только важный матч, так выходите на поле с перепуганными глазами и на ватных ногах. Даже судя по тому, как пели гимн итальянцы и как пели вы, было ясно - эту игру вы проиграете. Сегодня за Украину умирают на поле боя, а вы на футбольном поле "устали..." 
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