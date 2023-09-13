Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»

Лидер сборной Украины Александр Зинченко считает закономерной победу Италии со счетом 2:1 в матче отбора Евро-2024.

«Если быть честным, то Италия нас полностью переиграла – и по результату, и по игре. И они могли забить намного больше. В конце у нас были моменты, но в основном по той причине, что соперник уже играл на результат. У них сборная топ-уровня. Видно, как они владеют мячом, как комбинируют и пасуют. Мы очень много сил потратили, много бегали и устали».

«К сожалению, свою игру и в первом, и во втором тайме не нашли. Посмотрим, что будет во втором матче с ними, но перед этим еще два матча нужно выиграть. Скажу, что шансы выйти на Евро еще есть», – отметил Зинченко.