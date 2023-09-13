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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 15:27 | Обновлено 13 сентября 2023, 15:52
954
0

Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение

Арбитр допустил ошибку, но исправился

13 сентября 2023, 15:27 | Обновлено 13 сентября 2023, 15:52
954
0
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
ФК Полесье

Комитет арбитров УАФ рассмотрел эпизод в матче чемпионата Украины между «Полесьем» и «Оболонью» (2:0), когда арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти на 92-й минуте.

После этого матча «Оболонь» заявила, что больше не будет использовать систему VAR. Именно она помогла рефери принять решение.

Решение на поле: продолжить игру.

Правильное решение: пенальти и желтая карточка.

Объяснение/размышление: несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он концентрирует свое внимание на верхней части контакта между игроками, которые оба пытаются подпрыгнуть, чтобы сыграть головой в мяч. Очевидно, что арбитр не замечает, что защитник явно наступает на ступню, из-за чего VAR правильно приглашает рефери к просмотру и оценке ситуации, не замеченной на поле. Видео демонстрирует четкое факт того, что наступили на ногу (хотя и непреднамеренно), что не позволяет нападающему подпрыгнуть, чтобы сразиться за мяч. Арбитр после просмотра видео правильно назначает пенальти и выносит желтую карточку защитнику № 4 за нарушение.

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Оболонь Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ Виктор Копиевский
Источник Украинская ассоциация футбола
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