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  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Давно не помню такую беспомощную сборную Украины»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 14:45 |
1448
1

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Давно не помню такую беспомощную сборную Украины»

Эксперт оценил матч отбора Евро-2024

13 сентября 2023, 14:45 |
1448
1
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Давно не помню такую беспомощную сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября в Милане национальная сборная Украины по футболу в очередном туре отбора Евро-2024 проиграла итальянцам – 1:2. В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Александр Чижевский рассказал, могли ли подопечные Сергея Реброва рассчитывать на положительный результат:

- Если откровенно, то даже не вспомню, когда наша сборная была так беспомощна, как вчера в первом тайме. Прежде всего, гости проигрывали итальянцам в скорости, как беговой, так и в принятии решений.

– Но ведь на прошлой неделе итальянцы ничем не поразили в поединке не с топ-сборной – Северной Македонией.
Значит, новому тренеру Лучано Спалетти удалось достучаться до подопечных. Итальянцы произвели сильное впечатление своей мобильностью, хотя раньше делали ставку на контроль мяча при позиционном наступлении.

– Такой провал до перерыва можно объяснить тем, что украинцы не сумели как следует восстановиться после изнурительного противостояния с англичанами?
Похоже, что да. Заметно сдали игроки опорной зоны, не успевавшие за перемещениями визави.

– Падение Судакова, которое стоило украинцам пропущенного гола, это несчастный случай?
– Здесь всего понемногу. Есть вина и игрока, которому нужно было более тщательно отнестись к выбору бутс.

– Счет соответствует течению событий на поле?
Да нет, у итальянцев были все шансы, как говорится, «закрыть» матч еще до перерыва. В нескольких эпизодах гостям откровенно повезло.

– Неужели во вчерашней игре украинцев был только негатив?
По-моему, в перерыве Сергею Реброву все же удалось настроить подопечных на более активную игру в отборе и моментами даже удавалось диктовать условия. Хотя до голевых моментов дело не доходило. И если откровенно, то на второй гол наши не наиграли. На мой взгляд, если бы у украинцев был еще один день на восстановление, все было бы иначе. В Милане желания было, а ноги не бежали.

– Шансы пробиться напрямую на Евро-2024 в Германии еще остались?
Шансы всегда есть, только, конечно, при условии, что украинцы в дальнейшем не будут играть так бездарно, как вчера в первом тайме.

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сборная Украины по футболу Италия - Украина Александр Чижевский Евро-2024 инсайд интервью
Источник Sport.ua
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K 12
Как будто у Чижевского была идеальная игра в сборной.
Вспоминай свои косяки 
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