Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо

«Манчестер Юнайтед» остается одним из самых популярных клубов мира, несмотря на отсутствие больших достижений в последние годы. Однако все чаще «МЮ» упоминается в событиях за пределами поля. В последнее время клуб переживал скандалы, интриги, внутренние разбирательства и другие не самые приятные события. И главное то, что ситуация у манкунианцев за это время существенно не изменилась. В клубе по-прежнему не все спокойно на многих фронтах.

Все началось с Мэйсона Гринвуда. Зимой 2022 года девушка футболиста обвинила его в физическом насилии. Полиция Манчестера быстро отреагировала на это заявление и приняла все необходимые меры в отношении игрока. «МЮ» не оставалось ничего другого, кроме как отстранить Гринвуда на неопределенный срок. Тот факт, что он является воспитанником «Юнайтед», серьезно ударил по репутации клуба. При этом и команда проводила не лучший сезон, не имея постоянного тренера.

Со временем ситуация вокруг Гринвуда поутихла в медиапространстве, но на стадионах болельщики соперников посвящали кричалки воспитаннику манкунианцев, напоминая, что о нем никто не забыл. «МЮ» отстранил Мэйсона от команды в феврале 2022 года. Через 12 месяцев его оправдали, но в «Юнайтед» решили не возобновлять сотрудничество с игроком. Пока, во всяком случае. Манкунианцы отправили своего воспитанника в «Хетафе» на правах аренды.

В ноябре 2022 года вышло то самое интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Португалец как на духу высказал все, что думает о руководстве, самом клубе, одноклубниках и главном тренере. Досталось всем, начиная от семьи Глейзеров, члены которой владеют «МЮ», заканчивая нынешним наставником команды Эриком тен Хагом. Роналду открыто заявил, что не уважает своего тренера. Практически то же самое он сказал и о Ральфе Рангнике, который временно возглавлял «Юнайтед» до прихода голландца.

После того интервью было очевидно, что Криштиану больше не сыграет за манкунианцев. Португалец покинул «МЮ» тогда же, в ноябре. Клуб сделал то, что и должен был – расторг контракт с футболистом. Но показательно, что португалец не побоялся (или не постеснялся) публично разнести «Юнайтед». Это говорит о том, что даже свои игроки не сильно-то уважают клуб, тогда почему это должны делать другие? Более того, некоторые еще и поддержали Роналду. Например, Джесси Лингард. Воспитанник манкунианцев подтвердил, что инфраструктура в клубе находится на низком уровне.

После ухода Криштиану страсти немного поутихли. Казалось, что ситуация даже налаживается – Роналду ушел, Гринвуда оправдали, а команда вернулась в Лигу чемпионов и выиграла Кубок лиги. Но там, где новый сезон, там и новые скандалы. До перерыва на матчи сборных тен Хаг заявил, что Джейдон Санчо не попал в заявку на поединок против «Арсенала» из-за плохой работы на тренировках. Футболист быстро ответил через соцсети, обвинив специалиста во лжи.

Показательно, что это уже не первый публичный «наезд» на тренера со стороны игрока «МЮ». Но Роналду и Санчо – личности разного уровня. Если один футболист открыто выражает наставнику неуважение, а другой называет его лжецом – значит, в клубе определенно что-то не так. Дело не только в тен Хаге и его отношениях с игроками, но и в том, что они не боятся последствий за свои высказывания. Возможно, Санчо, как и Роналду, больше не сыграет за «Юнайтед». Но это лишь покажет, что игроки теперь с легкостью готовы покидать клуб, о котором многие когда-то мечтали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Практически сразу после вышеописанного скандала появилась информация, что бывшая сожительница Антони обвинила его в домашнем насилии. Игрока отстранили от выступлений за сборную Бразилии. Потом еще две девушки обвинили его в насилии. После этого уже и манкунианцы отстранили футболиста. Полиция разбирается с заявлениями, Антони отвергает обвинения и обещает раскрыть всю правду. А «МЮ» поглощает негативный информационный фон.

Ухудшает и без того неприличную ситуацию поведение Глейзеров. Владельцы «МЮ» около года продают клуб, но ситуация никак не разрешается. С каждым раундом торгов американцы требовали все больше денег. Многие претенденты перестали участвовать в этом деле, посчитав Глейзеров несерьезными. Однако британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим остались в борьбе. Была информация, что шейх выиграл борьбу и выкупит «Юнайтед».

Согласно последним новостям, Глейзеры склоняются к тому, чтобы снять клуб с продажи. Они посчитали, что через несколько лет смогут продать его дороже. Американцы надеются, что в их стране увеличится интерес к футболу на фоне грядущего чемпионата мира, а тен Хаг выиграет для них еще несколько трофеев, чтобы сделать клуб более привлекательным. Однако многие бизнесмены уже узнали, как Глейзеры ведут дела, и вряд ли снова захотят иметь с ними дело. Разговоры о продаже «МЮ» могут так и остаться разговорами.

Складывается впечатление, что у манкунианцев сейчас полный бардак. На трансферном рынке они кое-как отработали, но в остальном – все плохо. У руководства нет никакой стратегии по развитию клуба, игроки открыто критикуют тренера и попадают под следствие. На все это накладывается отсутствие игры и результата. Похоже, что «Юнайтед» ждет тяжелый сезон, хотя были предпосылки к другим ожиданиям. Тен Хаг продолжает утверждать, что в «МЮ» по-прежнему высокие стандарты, но в это верится с трудом.

Текст: meta.ua/sport