Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ: «Будем надеяться, что шансы выйти из группы еще есть»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 15:10 |
220
1

Георгий СУДАКОВ: «Будем надеяться, что шансы выйти из группы еще есть»

Хавбек извинился за свою ошибку

13 сентября 2023, 15:10 |
220
1
Георгий СУДАКОВ: «Будем надеяться, что шансы выйти из группы еще есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил поражение 1:2 в матче отбора Евро-2024 против Италии, а также прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу.

«Нет смысла искать какие-то отмазки, нужно работать. У Италии, как и у нас, была игра два дня назад, поэтому про восстановление говорить не стоит. Первый гол – моя ошибка, когда упал, и это повлияло на матч. Мы играли достаточно неплохо, делали все, что возможно. Было тяжело, соперник очень сильный и на их поле сложно».

«Будем надеяться, что шансы выйти еще есть, впереди три матча. А за свою ошибку хочу извиниться перед болельщиками и партнерами», – сказал Судаков.

По теме:
Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Давно не помню такую беспомощную сборную Украины»
Сергей ЯЩЕНКО: «Украинцам не хватило сил на два поединка подряд»
Георгий Судаков сборная Украины по футболу Италия - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 11:10 0
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины

В 9 матчах со «Скуадрой Адзуррой» наша сборная не одержала ни одной победы

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Теннис | 12 сентября 2023, 18:49 10
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года

Симона Халеп пропустит суммарно четыре года

ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
Футбол | 13.09.2023, 10:28
ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Футбол | 12.09.2023, 23:39
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Теннис | 12.09.2023, 22:17
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hatem Тrablssi
Грицю Грицю...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
12.09.2023, 10:05 7
Теннис
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
11.09.2023, 22:59
Другие виды
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Металлист усилится нападающим Динамо
Металлист усилится нападающим Динамо
11.09.2023, 15:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем