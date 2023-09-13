Георгий СУДАКОВ: «Будем надеяться, что шансы выйти из группы еще есть»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил поражение 1:2 в матче отбора Евро-2024 против Италии, а также прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу.

«Нет смысла искать какие-то отмазки, нужно работать. У Италии, как и у нас, была игра два дня назад, поэтому про восстановление говорить не стоит. Первый гол – моя ошибка, когда упал, и это повлияло на матч. Мы играли достаточно неплохо, делали все, что возможно. Было тяжело, соперник очень сильный и на их поле сложно».

«Будем надеяться, что шансы выйти еще есть, впереди три матча. А за свою ошибку хочу извиниться перед болельщиками и партнерами», – сказал Судаков.