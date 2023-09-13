Сергей ЯЩЕНКО: «Украинцам не хватило сил на два поединка подряд»

Вчера в Милане национальная сборная Украины проиграла в отборе на Евро-2024 итальянцам (1:2).

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Ященко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва добиться положительного результата:

- Статистика, как говорится, упрямая вещь. Она же свидетельствует, что наша сборная второй поединок из спаренных проводит хуже. К сожалению, так случилось и в Милане. Это можно объяснить тем, что Сергей Ребров, как и его предшественники, не может похвастаться равенством состава. Именно поэтому вчера банально не хватило сил, чтобы во втором матче подряд прыгнуть выше головы.

- После неожиданной ничьей итальянцев с северомакедонцами кого вы считали фаворитом во вчерашнем противостоянии?

- У Италии молодая команда, возможно, не обошлось без недооценки балканцев, а настроить по ходу поединка Лучано Спалетти своих новых подопечных, не удалось. Все же, видимо, у него было мало времени, чтобы найти с ними общий язык. Однако, несмотря на смену поколений, в Италии хватает умелых футболистов и именно их считал фаворитом. Да, они оказались в своеобразном цейтноте, но сплотились и произвели вчера сильное впечатление своей целеустремленностью.

- Благодаря каким факторам украинцы могли составить конкуренцию хозяевам?

- Надо было сыграть на том же уровне, что на прошлой неделе с англичанами. Но, к сожалению, с восстановлением после поединка с британцами было далеко не все в порядке, особенно это касается игроков середины поля. Им не хватило сил прессинговать, они не успевали накрывать соперников, когда те владели мячом. Больше всего донимали вертикальные передачи итальянцев, против которых украинцам не удалось найти контраргументов. К тому же, хозяева пытались атаковать по всей ширине поля.

- Гол в наши ворота, как говорится, назревал, но пропустили после досадного падения Судакова, когда он потерял мяч возле своей штрафной площадки.

- Такое может случиться с каждым, но в этом случае есть вина и Судакова, который не угадал с бутсами. Странно, потому что у него было достаточно времени, чтобы сделать правильный выбор с инвентарем.

- По вашему мнению, замены проведенные Сергеем Ребровым пошли на пользу?

- Поскольку не было достигнуто нужного результата, то нет. В частности, Мудрик часто передерживал мяч и лишь эпизодически пользовался своим козырем – скоростью. Что касается Яремчука, то он снова был незаметен, оказавшись под опекой физически крепких защитников. В конце концов, на чудо после проведенных замен трудно было надеяться, потому что уровень физических кондиций игроков ротации также желал лучшего.

- После этой неудачи украинскую сборную для получения путевки на Евро-2024 будет устраивать только победа в повторном матче с итальянцами.

- Не стоит забегать вперед, сейчас главное поработать над ошибками и в октябре взять верх над северомакедонцами и мальтийцами. А уже тогда можно будет думать, как взять реванш у «Скуадры Адзурры«.