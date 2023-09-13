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  4. Фабио КАННАВАРО: «Уверен, в итоге Италия отберется на Евро-2024»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 14:01 |
89
0

Фабио КАННАВАРО: «Уверен, в итоге Италия отберется на Евро-2024»

Экс-капитан сборной Италии – о матче против Украины

13 сентября 2023, 14:01 |
89
0
Фабио КАННАВАРО: «Уверен, в итоге Италия отберется на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (победа 2:1):

«Я увидел команду, которая растет, мы начинаем чувствовать влияние Спаллетти, одного из лучших тренеров на уровне сборных. Это было лучшее выступление, на которое мы могли надеяться. Как минимум на протяжении получаса мы видели агрессивную и динамичную команду, особенно в полузащите с Локателли и Фраттези. Последний, кроме двух важных голов, показал, насколько он прибавил.

В центре поля с Бареллой и Тонали, когда тот здоров, у нас качественная и физически мощная полузащита. Распадори в нападении был очень важным для создания свободного пространства.

Но нам нужно играть более внимательно и прибавить в движении. Мне очень нравятся и Скальвини, и Бастони, но они оба привыкли играть в схеме с тремя защитниками, по-другому двигаться и действовать более широко.

Ди Лоренцо часто оказывался слишком широко и высоко, и украинцы этим пользовались. Со временем мы прибавим. Поздравления Лучано, он заслужил похвалы. Я уверен, что в итоге мы отберемся на Евро-2024».

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Фабио Каннаваро сборная Италии по футболу Италия - Украина Евро-2024
Источник La Gazzetta dello Sport
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