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  4. Владислав ВАЩУК: «Игроки сборной Украины недовосстановились после Англии»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 13:46 |
166
0

Владислав ВАЩУК: «Игроки сборной Украины недовосстановились после Англии»

Экс-защитник сборной Украины – о матче против Италии

13 сентября 2023, 13:46 |
166
0
Владислав ВАЩУК: «Игроки сборной Украины недовосстановились после Англии»
Instagram. Владислав Ващук

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2):

«Первые полчаса матча украинская команда вообще играла без мяча. Наши ребята старались, однако им было трудно что-то противопоставить итальянцам, ведь они бежали и бежали.

У меня такое впечатление, что футболисты сборной Украины недовосстановились. Два матча на высоком уровне, да еще с сильными соперниками, трудно сыграть за такой короткий период – не готовы ребята физически».

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Владислав Ващук сборная Украины по футболу Италия - Украина Евро-2024
Источник UA-Football
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