Владислав ВАЩУК: «Игроки сборной Украины недовосстановились после Англии»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2):

«Первые полчаса матча украинская команда вообще играла без мяча. Наши ребята старались, однако им было трудно что-то противопоставить итальянцам, ведь они бежали и бежали.

У меня такое впечатление, что футболисты сборной Украины недовосстановились. Два матча на высоком уровне, да еще с сильными соперниками, трудно сыграть за такой короткий период – не готовы ребята физически».