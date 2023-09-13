Чемпионат Европы13 сентября 2023, 13:46 |
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Владислав ВАЩУК: «Игроки сборной Украины недовосстановились после Англии»
Экс-защитник сборной Украины – о матче против Италии
13 сентября 2023, 13:46 |
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Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2):
«Первые полчаса матча украинская команда вообще играла без мяча. Наши ребята старались, однако им было трудно что-то противопоставить итальянцам, ведь они бежали и бежали.
У меня такое впечатление, что футболисты сборной Украины недовосстановились. Два матча на высоком уровне, да еще с сильными соперниками, трудно сыграть за такой короткий период – не готовы ребята физически».
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