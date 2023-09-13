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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Не стоит переоценивать матч с Францией»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 13:20 |
228
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Томас МЮЛЛЕР: «Не стоит переоценивать матч с Францией»

Форвард сборной Германии – о победе в товарищеском матче

13 сентября 2023, 13:20 |
228
0
Томас МЮЛЛЕР: «Не стоит переоценивать матч с Францией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал победу 2:1 на Францией в товарищеском матче:

«Знали, что нам придется много бегать. Франция — команда, создающая впечатление, что с ней можно играть, они иногда отдают мяч сопернику намеренно. Наш быстрый гол пошел нам на пользу. Мы знали, что нам предстоит многое сделать. Эта негативная серия далась нам нелегко, расставание в конце недели с Ханси Фликом было сумасшедшим.

Мы также должны поздравить Руди Феллера, Ханнеса Вольфа и Сандро Вагнера. Мы были вознаграждены в нужное время. Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч, впереди у нас еще долгий путь. Это был небольшой момент эмоционального освобождения».

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Томас Мюллер сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу товарищеские матчи
Источник L'Equipe
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