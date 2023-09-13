Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Сан-Диего
14 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Во втором раунде соперницей украинки станет Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№20 WTA). Встреча начнется пятым запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№28 WTA) или Барборы Крейчиковой (№13 WTA).
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