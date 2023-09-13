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  4. Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 сентября 2023, 12:45 |
155
0

Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Сан-Диего

13 сентября 2023, 12:45 |
155
0
Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде соперницей украинки станет Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№20 WTA). Встреча начнется пятым запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№28 WTA) или Барборы Крейчиковой (№13 WTA).

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Марта Костюк Беатрис Хаддад Майя WTA Сан-Диего смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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