Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде соперницей украинки станет Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№20 WTA). Встреча начнется пятым запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№28 WTA) или Барборы Крейчиковой (№13 WTA).

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