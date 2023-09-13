Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей
Капитан сборной Украины забил 10-й мяч в чемпионатах Европы
В матче с Италией (1:2) Андрей Ярмоленко забил 10-й мяч в чемпионатах Европы. Он стал вторым игроком украинской сборной после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 6 раз Ярмоленко поражал ворота соперников на ЧЕ– 2016, 3 – на ЧЕ-2020 (в том числе 2 – в финальном турнире) и 1 - на ЧЕ-2024.
К слову, гол Андрея стал юбилейным и для нашей национальной дружины – 40-м на чужих полях в чемпионатах Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 голов Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы
|
|
Дата
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1.
|
15.11.2014
|
Люксембург (г)
|
33' (1:0)
|
3:0
|
Жубер
|
2.
|
15.11.2014
|
Люксембург (г)
|
53' (2:0)
|
3:0
|
Жубер
|
3.
|
15.11.2014
|
Люксембург (г)
|
56' (3:0)
|
3:0
|
Жубер
|
4.
|
05.09.2015
|
Беларусь (д)
|
30' (2:0)
|
3:1
|
Горбунов
|
5.
|
14.11.2015
|
Словения (д)
|
22' (1:0)
|
2:0
|
Ханданович
|
6.
|
17.11.2015
|
Словения (г)
|
90+7' (1:1)
|
1:1
|
Ханданович
|
7.
|
14.10.2019
|
Португалия (д)
|
27' (2:0)
|
2:1
|
Руй Патрисиу
|
8.
|
13.06.2021
|
Нидерланды (г)
|
75' (1:2)
|
2:3
|
Стекеленбург
|
9.
|
17.06.2021
|
Сев. Македония (н)
|
29' (1:0)
|
2:1
|
Димитриевски
|
10.
|
12.09.2023
|
Италия (г)
|
41' (1:2)
|
1:2
|
Доннарумма
Лучшие бомбардиры сборной Украины в чемпионатах Европы
|
|
Игрок
|
Голы
|
ЧЕ (голы)
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
12
|
2000 (2), 2004 (3), 2008 (5), 2012 (2)
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
10
|
2016 (6), 2020 (3), 2024 (1)
|
3.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
6
|
2020
|
4.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
5
|
1996
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
5
|
2000
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
5
|
2020 (3), 2024 (2)
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
4
|
2008
|
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
2016 (2), 2020 (2)
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