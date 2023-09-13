Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 12:22 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
546
0

Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей

Капитан сборной Украины забил 10-й мяч в чемпионатах Европы

13 сентября 2023, 12:22 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
546
0
Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче с Италией (1:2) Андрей Ярмоленко забил 10-й мяч в чемпионатах Европы. Он стал вторым игроком украинской сборной после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 6 раз Ярмоленко поражал ворота соперников на ЧЕ– 2016, 3 – на ЧЕ-2020 (в том числе 2 – в финальном турнире) и 1 - на ЧЕ-2024.

К слову, гол Андрея стал юбилейным и для нашей национальной дружины – 40-м на чужих полях в чемпионатах Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы

Дата

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1.

15.11.2014

Люксембург (г)

33' (1:0)

3:0

Жубер

2.

15.11.2014

Люксембург (г)

53' (2:0)

3:0

Жубер

3.

15.11.2014

Люксембург (г)

56' (3:0)

3:0

Жубер

4.

05.09.2015

Беларусь (д)

30' (2:0)

3:1

Горбунов

5.

14.11.2015

Словения (д)

22' (1:0)

2:0

Ханданович

6.

17.11.2015

Словения (г)

90+7' (1:1)

1:1

Ханданович

7.

14.10.2019

Португалия (д)

27' (2:0)

2:1

Руй Патрисиу

8.

13.06.2021

Нидерланды (г)

75' (1:2)

2:3

Стекеленбург

9.

17.06.2021

Сев. Македония (н)

29' (1:0)

2:1

Димитриевски

10.

12.09.2023

Италия (г)

41' (1:2)

1:2

Доннарумма

Лучшие бомбардиры сборной Украины в чемпионатах Европы

Игрок

Голы

ЧЕ (голы)

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

12

2000 (2), 2004 (3), 2008 (5), 2012 (2)

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

10

2016 (6), 2020 (3), 2024 (1)

3.

Роман ЯРЕМЧУК

6

2020

4.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

5

1996

Сергей РЕБРОВ

5

2000

Виктор ЦЫГАНКОВ

5

2020 (3), 2024 (2)

7.

Олег ГУСЕВ

4

2008

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

2016 (2), 2020 (2)

По теме:
Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев
Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо соблюдать спокойствие»
цифры и факты Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Футбол | 12 сентября 2023, 23:45 0
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации Евро-2024

Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 11:10 0
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины

В 9 матчах со «Скуадрой Адзуррой» наша сборная не одержали ни одной победы

Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Футбол | 13.09.2023, 10:10
Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 13.09.2023, 01:09
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Футбол | 12.09.2023, 20:35
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
11.09.2023, 15:52 30
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
12.09.2023, 11:46 20
Футбол
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
11.09.2023, 19:50 26
Волейбол
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
11.09.2023, 09:00 1
Теннис
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
11.09.2023, 22:59
Другие виды
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем