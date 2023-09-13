Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей

В матче с Италией (1:2) Андрей Ярмоленко забил 10-й мяч в чемпионатах Европы. Он стал вторым игроком украинской сборной после Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа. 6 раз Ярмоленко поражал ворота соперников на ЧЕ– 2016, 3 – на ЧЕ-2020 (в том числе 2 – в финальном турнире) и 1 - на ЧЕ-2024.

К слову, гол Андрея стал юбилейным и для нашей национальной дружины – 40-м на чужих полях в чемпионатах Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы

Дата Соперник Минута Счет Вратарь 1. 15.11.2014 Люксембург (г) 33' (1:0) 3:0 Жубер 2. 15.11.2014 Люксембург (г) 53' (2:0) 3:0 Жубер 3. 15.11.2014 Люксембург (г) 56' (3:0) 3:0 Жубер 4. 05.09.2015 Беларусь (д) 30' (2:0) 3:1 Горбунов 5. 14.11.2015 Словения (д) 22' (1:0) 2:0 Ханданович 6. 17.11.2015 Словения (г) 90+7' (1:1) 1:1 Ханданович 7. 14.10.2019 Португалия (д) 27' (2:0) 2:1 Руй Патрисиу 8. 13.06.2021 Нидерланды (г) 75' (1:2) 2:3 Стекеленбург 9. 17.06.2021 Сев. Македония (н) 29' (1:0) 2:1 Димитриевски 10. 12.09.2023 Италия (г) 41' (1:2) 1:2 Доннарумма

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