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WTA
13 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:28
219
0

Стала известная следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего

Во втором раунде украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи

13 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:28
219
0
Стала известная следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№20 WTA) обыграла канадку Лейлу Фернандес (№74 WTA) в первом раунде на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во втором матче на соревнованиях сразится с украинкой Мартой Костюк (№45 WTA).

Сан-Диего. Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 5:7, 6:2

Отметим, что Хаддад Майя и Костюк ранее между собой не играли.

В третьем раунде Марта может сразиться против Ангелины Калининой, если обе украинки выиграют свои матчи второго круга.

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Марта Костюк WTA Сан-Диего Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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