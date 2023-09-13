Стала известная следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№20 WTA) обыграла канадку Лейлу Фернандес (№74 WTA) в первом раунде на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во втором матче на соревнованиях сразится с украинкой Мартой Костюк (№45 WTA).

Сан-Диего. Первый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 5:7, 6:2

Отметим, что Хаддад Майя и Костюк ранее между собой не играли.

В третьем раунде Марта может сразиться против Ангелины Калининой, если обе украинки выиграют свои матчи второго круга.