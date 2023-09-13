Стала известная следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Во втором раунде украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№20 WTA) обыграла канадку Лейлу Фернандес (№74 WTA) в первом раунде на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во втором матче на соревнованиях сразится с украинкой Мартой Костюк (№45 WTA).
Сан-Диего. Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 5:7, 6:2
Отметим, что Хаддад Майя и Костюк ранее между собой не играли.
В третьем раунде Марта может сразиться против Ангелины Калининой, если обе украинки выиграют свои матчи второго круга.
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