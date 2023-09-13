Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев

23-летний хавбек Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота сборной Украины. Ранее дважды заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов нашей команды Фабрицио Раванелли в отборе на Евро-1996 (1:3), Лука Тони в четвертьфинале чемпионата мира-2006 (0:3) и Антонио Ди Натале в матче отборочного турнира ЧЕ-2008 (1:2).

Между тем дубль Фраттези оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в истории для соперников украинцев. По два мяча за игру забивали нашей национальной дружине футболисты 18 стран. Чаще других итальянцы – 4 раза, испанцы, румыны и французы – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли в ворота сборной Украины