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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 12:13 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:19
85
0

Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев

Наша команда 30-й раз пропустила два мяча в матче от одного игрока

13 сентября 2023, 12:13 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:19
85
0
Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

23-летний хавбек Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота сборной Украины. Ранее дважды заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов нашей команды Фабрицио Раванелли в отборе на Евро-1996 (1:3), Лука Тони в четвертьфинале чемпионата мира-2006 (0:3) и Антонио Ди Натале в матче отборочного турнира ЧЕ-2008 (1:2).

Между тем дубль Фраттези оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в истории для соперников украинцев. По два мяча за игру забивали нашей национальной дружине футболисты 18 стран. Чаще других итальянцы – 4 раза, испанцы, румыны и французы – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли в ворота сборной Украины

Дубль

Дата

Ранг

Игрок

Сборная

Счет

1-й

29.04.1992

ТМ

Йожеф КИПРИХ

Венгрия

3:1 (г)

10-й

10.08.2003

ТМ

Адриан МУТУ

Румыния

2:0 (г)

20-й

01.06.2012

ТМ

Марко АРНАУТОВИЧ

Австрия

3:2 (д)

30-й

12.09.2023

ЧЕ

Давиде ФРАТТЕЗИ

Италия

2:1 (д)

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Источник Sport.ua
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