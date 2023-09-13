Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев
Наша команда 30-й раз пропустила два мяча в матче от одного игрока
23-летний хавбек Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота сборной Украины. Ранее дважды заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов нашей команды Фабрицио Раванелли в отборе на Евро-1996 (1:3), Лука Тони в четвертьфинале чемпионата мира-2006 (0:3) и Антонио Ди Натале в матче отборочного турнира ЧЕ-2008 (1:2).
Между тем дубль Фраттези оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в истории для соперников украинцев. По два мяча за игру забивали нашей национальной дружине футболисты 18 стран. Чаще других итальянцы – 4 раза, испанцы, румыны и французы – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли в ворота сборной Украины
|
Дубль
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Сборная
|
Счет
|
1-й
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Йожеф КИПРИХ
|
Венгрия
|
3:1 (г)
|
10-й
|
10.08.2003
|
ТМ
|
Адриан МУТУ
|
Румыния
|
2:0 (г)
|
20-й
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Марко АРНАУТОВИЧ
|
Австрия
|
3:2 (д)
|
30-й
|
12.09.2023
|
ЧЕ
|
Давиде ФРАТТЕЗИ
|
Италия
|
2:1 (д)
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