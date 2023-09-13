Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет
За национальную дружину Андрей дебютировал 5 сентября 2009 года
После поединка с Италией (1:2) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 14 лет 7 дней. Он стал 7-м игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 сентября 2009 года в домашнем поединке украинцев с Андоррой (5:0) в квалификационном турнире чемпионата мира-2010 и провел за сборную в общей сложности 116 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины
|
Карьера
|
Игрок
|
Первый матч
|
Последний матч
|
17 лет 108 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
13.11.1994
|
29.02.2012
|
17 лет 86 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25.03.1995
|
19.06.2012
|
16 лет 56 дней
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
26.04.2000
|
21.06.2016
|
15 лет 15 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
12.02.2003
|
27.03.2018
|
14 лет 293 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
22.08.2007
|
11.06.2022
|
14 лет 71 день
|
Сергей РЕБРОВ
|
27.06.1992
|
06.09.2006
|
14 лет 7 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
12.09.2023
|
13 лет 72 дня
|
Андрей ГУСИН
|
26.06.1993
|
06.09.2006
|
13 лет 47 дней
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
30.04.2003
|
16.06.2016
|
12 лет 299 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
17.11.2010
|
12.09.2023
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