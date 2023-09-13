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Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:24
241
0

Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет

За национальную дружину Андрей дебютировал 5 сентября 2009 года

13 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:24
241
0
Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

После поединка с Италией (1:2) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 14 лет 7 дней. Он стал 7-м игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 сентября 2009 года в домашнем поединке украинцев с Андоррой (5:0) в квалификационном турнире чемпионата мира-2010 и провел за сборную в общей сложности 116 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

Карьера

Игрок

Первый матч

Последний матч

17 лет 108 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

29.02.2012

17 лет 86 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

19.06.2012

16 лет 56 дней

Анатолий ТИМОЩУК

26.04.2000

21.06.2016

15 лет 15 дней

Руслан РОТАНЬ

12.02.2003

27.03.2018

14 лет 293 дня

Андрей ПЯТОВ

22.08.2007

11.06.2022

14 лет 71 день

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

06.09.2006

14 лет 7 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

12.09.2023

13 лет 72 дня

Андрей ГУСИН

26.06.1993

06.09.2006

13 лет 47 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

30.04.2003

16.06.2016

12 лет 299 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

17.11.2010

12.09.2023
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Источник Sport.ua
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