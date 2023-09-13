Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет

После поединка с Италией (1:2) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 14 лет 7 дней. Он стал 7-м игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 сентября 2009 года в домашнем поединке украинцев с Андоррой (5:0) в квалификационном турнире чемпионата мира-2010 и провел за сборную в общей сложности 116 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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