Бразилец Ришарлисон признался в психологических проблемах

Нападающий сборной Бразилии и лондонского клуба «Тоттенхэм» Ришарлисон заявило, что намерен обратиться к психологу для решения имеющихся у него проблем.

«На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде. Но иногда все происходит не так, как мы того хотим. Думаю, это связано с тем, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь сделать все правильно, все идет не так, как нужно. Последние пять месяцев были неспокойными вне поля для меня. Сейчас дома все в порядке. Люди, которые размышляли лишь о моих деньгах, ушли.

Теперь все должно пойти своим чередом. Я возвращаюсь в Англию и собираюсь посетить психолога. Я сделаю это для того, чтобы стать сильнее. Верю, что получу вызов на следующие матчи сборной, я буду усердно работать в «Тоттенхэме». Уверен, все наладится», – признался Ришарлисон.

Напомним, что Ришарлисон является автором лучшего гола чемпионата мира 2022 года.