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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
408
0

Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины

В 9 матчах со «Скуадрой Адзуррой» наша сборная не одержала ни одной победы

13 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
408
0
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, уступив в Милане Италии, продлила свою безвыигрышную серию со «Скуадрой Адзуррой» до 9 матчей. 2 встречи наша национальная дружина завершила вничью и 7 проиграла, 4 мяча забила и 17 пропустила. И неудивительно, что именно итальянцы с большим отрывом возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми украинцы встречались не менее 5 раз.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)

Соперник

И

В

Н

П

М

О

%

Италия

9

0

2

7

4-17

2

7,4

Германия

9

0

4

5

10-20

4

14,8

Испания

7

1

1

5

4-14

4

19,0

Англия

10

1

3

6

4-16

6

20,0

Франция

12

1

5

6

8-23

8

22,2

Хорватия

9

1

3

5

5-15

6

22,2

Турция

9

2

3

4

9-11

6

33,3

Словения

6

1

3

2

7-7

6

33,3

Румыния

6

2

1

3

10-14

7

38,9

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Источник Sport.ua
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