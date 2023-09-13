Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины

Сборная Украины, уступив в Милане Италии, продлила свою безвыигрышную серию со «Скуадрой Адзуррой» до 9 матчей. 2 встречи наша национальная дружина завершила вничью и 7 проиграла, 4 мяча забила и 17 пропустила. И неудивительно, что именно итальянцы с большим отрывом возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми украинцы встречались не менее 5 раз.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)