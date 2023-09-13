Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
В 9 матчах со «Скуадрой Адзуррой» наша сборная не одержала ни одной победы
Сборная Украины, уступив в Милане Италии, продлила свою безвыигрышную серию со «Скуадрой Адзуррой» до 9 матчей. 2 встречи наша национальная дружина завершила вничью и 7 проиграла, 4 мяча забила и 17 пропустила. И неудивительно, что именно итальянцы с большим отрывом возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми украинцы встречались не менее 5 раз.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 5 матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Италия
|
9
|
0
|
2
|
7
|
4-17
|
2
|
7,4
|
Германия
|
9
|
0
|
4
|
5
|
10-20
|
4
|
14,8
|
Испания
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
|
19,0
|
Англия
|
10
|
1
|
3
|
6
|
4-16
|
6
|
20,0
|
Франция
|
12
|
1
|
5
|
6
|
8-23
|
8
|
22,2
|
Хорватия
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-15
|
6
|
22,2
|
Турция
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-11
|
6
|
33,3
|
Словения
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-7
|
6
|
33,3
|
Румыния
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-14
|
7
|
38,9
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