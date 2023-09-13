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  4. Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:58
326
1

Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров сборной Украины

Свой автограф в воротах итальянцев он поставил в 33 года 324 дня

13 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:58
326
1
Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров сборной Украины. Свой автограф в воротах Джанлуиджи Доннаруммы он поставил в 33 года 324 дня.

В более «почтенном» возрасте забивали за нашу национальную дружину только Андрей Шевченко, Руслан Ротань и Жуниор Мораес.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

11.06.2012

ЧЕф

Швеция (д)

2:1

34 года 346 дней

Руслан РОТАНЬ

09.10.2016

ЧМо

Косово (д)

3:0

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 324 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12.09.2023

ЧЕо

Италия (г)

1:2

33 года 119 дней

Александр ГОРШКОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

32 года 312 дней

Андрей ВОРОНИН

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

4:0

32 года 305 дней

Андрей ГУСИН

12.10.2005

ТМ

Япония (д)

1:0

32 года 95 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

11.11.2021

ТМ

Болгария (д)

1:1

32 года 68 дней

Анатолий ТИМОЩУК

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

32 года 16 дней

Сергей РЕБРОВ

19.06.2006

ЧМф

Сауд. Аравия (н)

4:0

* последнего гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Смотря на возраст Шевченко ещё 2 года можно бегать, главное здоровье чтобы позволяло. Удачи Ярмоленко!
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