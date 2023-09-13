Андрей Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров сборной Украины. Свой автограф в воротах Джанлуиджи Доннаруммы он поставил в 33 года 324 дня.

В более «почтенном» возрасте забивали за нашу национальную дружину только Андрей Шевченко, Руслан Ротань и Жуниор Мораес.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст Игрок Дата* Ранг Соперник Счет 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 11.06.2012 ЧЕф Швеция (д) 2:1 34 года 346 дней Руслан РОТАНЬ 09.10.2016 ЧМо Косово (д) 3:0 33 года 358 дней ЖУНИОР МОРАЕС 28.03.2021 ЧМо Финляндия (д) 1:1 33 года 324 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 12.09.2023 ЧЕо Италия (г) 1:2 33 года 119 дней Александр ГОРШКОВ 07.06.2003 ЧЕо Армения (д) 4:3 33 года 82 дня ЭДМАР 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 32 года 312 дней Андрей ВОРОНИН 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 4:0 32 года 305 дней Андрей ГУСИН 12.10.2005 ТМ Япония (д) 1:0 32 года 95 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 11.11.2021 ТМ Болгария (д) 1:1 32 года 68 дней Анатолий ТИМОЩУК 06.06.2011 ТМ Франция (д) 1:4 32 года 16 дней Сергей РЕБРОВ 19.06.2006 ЧМф Сауд. Аравия (н) 4:0

* последнего гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.