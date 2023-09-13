Ребров потерпел первое поражение в 5-м матче во главе сборной Украины

Поражение от Италии (1:2) стало первым для сборной Украины под руководством Сергея Реброва, который проводил 5-й матч во главе национальной дружины. В четырех предыдущих играх наши футболисты одержали 2 победы и 2 встречи завершили вничью.

Среди наставников украинцев более продолжительные стартовые беспроигрышные серии имели только три тренера - Михаил Фоменко, Александр Петраков и Андрей Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров сборной Украины

Матч Тренер Дата Ранг Соперник Счет 12-й Михаил ФОМЕНКО 19.11.2013 ЧМ Франция (г) 0:3 9-й Александр ПЕТРАКОВ 05.06.2022 ЧМ Уэльс (г) 0:1 6-й Андрей ШЕВЧЕНКО 24.03.2017 ЧМ Хорватия (г) 0:1 5-й Сергей РЕБРОВ 12.09.2023 ЧЕ Италия (г) 1:2 4-й Йожеф САБО 01.05.1996 ТМ Турция (г) 2:3 4-й Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 11.10.2010 ТМ Бразилия (н) 0:2 3-й Олег БАЗИЛЕВИЧ 26.06.1993 ТМ Хорватия (г) 1:3 3-й Олег БЛОХИН 31.03.2004 ТМ Македония (г) 0:1 3-й Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 24.05.2008 ТМ Нидерланды (г) 0:3 2-й Николай ПАВЛОВ 11.09.1994 ТМ Корея (г) 0:1 2-й Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 31.05.2000 ТМ Англия (г) 0:2 2-й Андрей БАЛЬ 16.10.2012 ЧМ Черногория (д) 0:1 1-й Виктор ПРОКОПЕНКО 29.04.1992 ТМ Венгрия (д) 1:3 1-й Анатолий КОНЬКОВ 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 1-й Леонид БУРЯК 21.03.2002 ТМ Япония (г) 0:1 1-й Руслан РОТАНЬ 26.03.2023 ЧЕ Англия (г) 0:2

Ни одного поражения не потерпели Мирон Маркевич (4 матча) и Александр Заваров (1 матч).

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.