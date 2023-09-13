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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:59
280
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Ребров потерпел первое поражение в 5-м матче во главе сборной Украины

Более продолжительные стартовые беспроигрышные серим имели только три тренера нашей команды

13 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:59
280
0
Ребров потерпел первое поражение в 5-м матче во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Поражение от Италии (1:2) стало первым для сборной Украины под руководством Сергея Реброва, который проводил 5-й матч во главе национальной дружины. В четырех предыдущих играх наши футболисты одержали 2 победы и 2 встречи завершили вничью.

Среди наставников украинцев более продолжительные стартовые беспроигрышные серии имели только три тренера - Михаил Фоменко, Александр Петраков и Андрей Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров сборной Украины

Матч

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

Счет

12-й

Михаил ФОМЕНКО

19.11.2013

ЧМ

Франция (г)

0:3

9-й

Александр ПЕТРАКОВ

05.06.2022

ЧМ

Уэльс (г)

0:1

6-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

24.03.2017

ЧМ

Хорватия (г)

0:1

5-й

Сергей РЕБРОВ

12.09.2023

ЧЕ

Италия (г)

1:2

4-й

Йожеф САБО

01.05.1996

ТМ

Турция (г)

2:3

4-й

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

11.10.2010

ТМ

Бразилия (н)

0:2

3-й

Олег БАЗИЛЕВИЧ

26.06.1993

ТМ

Хорватия (г)

1:3

3-й

Олег БЛОХИН

31.03.2004

ТМ

Македония (г)

0:1

3-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2008

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

2-й

Николай ПАВЛОВ

11.09.1994

ТМ

Корея (г)

0:1

2-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

31.05.2000

ТМ

Англия (г)

0:2

2-й

Андрей БАЛЬ

16.10.2012

ЧМ

Черногория (д)

0:1

1-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

29.04.1992

ТМ

Венгрия (д)

1:3

1-й

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

1-й

Леонид БУРЯК

21.03.2002

ТМ

Япония (г)

0:1

1-й

Руслан РОТАНЬ

26.03.2023

ЧЕ

Англия (г)

0:2

Ни одного поражения не потерпели Мирон Маркевич (4 матча) и Александр Заваров (1 матч).

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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